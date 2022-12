(Em atualização)

O “comboio de tempestades” que nos últimos dias se abateu sobre a Península Ibérica e que mantém sob alerta laranja as regiões centro e sul de Portugal está esta quarta-feira à noite a causar dezenas de inundações no distrito de Lisboa, onde o nível máximo de aviso foi entretanto alterado às 22h27 para vermelho.

Até às 2h da madrugada desta quinta-feira, prevê o IPMA (Instituto do Mar e da Atmosfera), dever-se-á manter a situação de “precipitação forte acompanhada de trovoada”.

Contactados pelo Observador, tanto o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa como o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil remeteram todas as informações para mais tarde, para poderem libertar as linhas telefónicas, a que não têm parado de chegar pedidos de auxílio.

De acordo com o site da Proteção Civil, que atualiza em tempo real as ocorrências em aberto em todo o país, às 22h40 eram 60 as ocorrências em resolução, com a intervenção de 140 operacionais e 49 viaturas. A maior parte dos casos dizem respeito a “inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa”.

Entretanto, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa apelou entretanto aos cidadãos para que permaneçam em casa e evitem deslocações.

À agência Lusa, o comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, fez o mesmo pedido. “Há muitos lençóis de água, os carros ficam presos na água e nós não conseguimos socorrer toda a gente”, disse Tiago Lopes, garantindo depois não existirem, de momento, danos estruturais ou vítimas a registar. “Choveu bastante, estamos com algumas vias de comunicação inundadas, mas não consigo dar um ponto situação muito preciso. Por toda a cidade há um pouco de água nas vias”, explicou.

No distrito de Setúbal, também são já 20 as ocorrências em aberto, com a zona da Costa de Caparica a ser a mais afetada pelas inundações.

Nas redes sociais, multiplicam-se por esta hora os relatos de inundações um pouco por toda a região, desde o centro de Lisboa a zonas periféricas, como Algés, Carcavelos, Parede, Loures, Amadora, Queluz, Costa de Caparica ou Carregado.

Vários vídeos testemunham o estado da estação ferroviária da Amadora ao início da noite desta quarta-feira.

