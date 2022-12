O primeiro-ministro foi esta quinta-feira confrontado com a falta de diálogo com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a propósito das cheias que assolaram a capital na última semana.

A conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho Europeu desta quinta-feira estava no fim, mas ainda houve tempo para uma última pergunta a António Costa, que coube a uma jornalista portuguesa. “Não vai contactar Carlos Moedas?”, questionou a repórter, a propósito das inundações que deixaram a capital intransitável em algumas zonas na madrugada de terça-feira.

A resposta do primeiro-ministro foi lacónica: “se for necessário contactá-lo-ei, qual é o problema?”. Perante a insistência da jornalista, que quis saber “porque é que não o fez?”, Costa desvalorizou: “não se preocupe com o assunto”, respondeu.

Mas já à saída da conferência, as câmaras ainda captaram um “recado” do primeiro-ministro para o autarca. “Pergunte-lhe porque é que ele não me contactou a mim, que tive a casa inundada”, atirou António Costa. O diálogo foi transmitido pela CNN Portugal.

O primeiro-ministro mora em Benfica, que foi uma das zonas da capital mais afetadas pelas cheias da última semana.