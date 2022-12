O Benfica continua invicto, com 24 vitórias e cinco empates ao longo de 29 jogos desde o início da temporada, mas perdeu a oportunidade de conquistar o primeiro troféu da época. Os encarnados não foram além de um empate com o Moreirense e caíram da Taça da Liga devido a diferença de golos, falhando o acesso aos quartos de final e ficando de fora da final four da competição pela primeira vez desde 2019.

Esta é a primeira vez que o Benfica não se apura depois de somar sete pontos — duas vitórias e um empate — na fase de grupos da Taça da Liga, sendo que os encarnados só ganharam um dos últimos sete jogos fora de casa na competição. Nos quartos de final da prova, que arrancam já na segunda-feira com a receção do Sporting ao Sp. Braga, Moreirense e Académico de Viseu são os representantes da Segunda Liga, com FC Porto, Gil Vicente, Boavista, Arouca a completarem a fase a eliminar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na flash interview, Roger Schmidt não escondeu que o empate em Moreira de Cónegos sabia a derrota. “Claro que sim. Respeito o adversário, já o sabíamos antes. Mesmo assim, não jogámos mal. Criámos muitas oportunidades e desperdiçámos muitas para ganhar o jogo. A primeira parte foi muito boa, fomos muito criativos na frente. Na segunda parte criámos também muitos momentos para marcar mas falhámos muitas ocasiões. No fim, temos de aceitar. Faz parte do futebol. Não podes ganhar sempre e alcançar todos os golos. Mesmo assim, não posso censurar os meus jogadores”, começou por dizer o treinador alemão.

Resumo estatístico do jogo entre Moreirense e Benfica:

????Benfica rematou o dobro (9-18)

????71% de posse de bola para as águias.

????Moreirense mais faltoso (15-12)

????Pasinato fez 8 defesas

????Os encarnados fizeram o triplo dos passes (200-627)#AllianzCup #Moreirense #Benfica pic.twitter.com/0vaAiwIYhY — Playmaker (@playmaker_PT) December 17, 2022

“Claro que queria ganhar, foi o que disse antes. Quando começamos uma competição é sempre para ganhar. Faz parte do futebol, por vezes, ter de aceitar que as outras equipas jogam bem. Acabou com um empate e temos de dar os parabéns ao adversário e focar nas outras competições”, acrescentou o técnico encarnado, que antecipou desde logo o próximo jogo, já a contar para a Primeira Liga, na Pedreira e contra o Sp. Braga.

“Será daqui por uns dias. Antes de tudo, temos de usar os próximos dias para treinar bem. Os jogadores que estiveram nas seleções vão regressar. Temos de treinar com o mesmo espírito e mentalidade. Temos de trabalhar em alguns detalhes e no comportamento tático. Depois, estaremos preparados para o próximo jogo. Os adeptos são fantásticos e estão sempre com a equipa. No final do jogo, estavam desapontados mas apoiaram a equipa. Podemos sempre contar com eles”, defendeu Roger Schmidt.

????Duas equipas da ????Liga 2 presentes nos 1/4 final da ????Taça Liga 2022/23: Moreirense e Ac. Viseu, ambos jogam em casa. Desde a edição inaugural (07/08) que não havia 2 equipas da II Liga na última fase de decisão da prova: Penafiel e Beira-Mar#AllianzCup #Moreirense #Benfica pic.twitter.com/96xsqnYYQZ — Playmaker (@playmaker_PT) December 17, 2022

Mais tarde, já na sala de imprensa, o treinador do Benfica não quis justificar o resultado com a ausência de Otamendi, Enzo Fernández e João Mário — os dois internacionais argentinos que ainda estão no Qatar e o jogador português que voltou do Mundial com uma pequena lesão. “Mesmo não tendo alguns jogadores, tivemos uma equipa muito boa em campo. Não queremos dar desculpas para o desfecho nesta competição. António Silva e Ramos? Precisam de tempo para reencontrar o ritmo de antes mas achei que mereciam estar no onze. É uma forma de os reintegrar na equipa. O Gonçalo estava um pouco cansado mas esteve bem”, concluiu.