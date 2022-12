Di Maria marcou o segundo golo da Argentina no jogo contra França, na final do Mundial do Qatar, e emocionou-se durante os festejos — depois de já ter dedicado o golo colocando as mãos em formato de coração e de ter sido ‘abafado’ pelos colegas no relvado.

O ex-jogador do Benfica, que foi três vezes titular durante o campeonato do mundo, deixou, desta forma, uma marca na final do Mundial, ao assinar um golo que foi o apogeu de um contra-ataque perfeito da seleção argentina, aos 36 minutos de jogo.

La emoción de Di María. pic.twitter.com/jl4AALTY7O — Ale Liparoti ???????? (@AleLiparoti) December 18, 2022

Não é a primeira vez que o argentino é decisivo em momentos fundamentais para a seleção da Argentina: marcou o golo solitário que deu ao país uma vitória da Copa América em 2021, frente ao Brasil, e fez o mesmo nos Jogos Olímpicos de Pequim, o que valeu uma vitória contra a Nigéria e um título olímpico aos albicelestes.

Desta vez, o jogador da Juventus volta a fazer história e a ajudar a Argentina na final do campeonato do mundo de 2022.