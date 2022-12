Albin Kutri, o primeiro-ministro do Kosovo, acredita que o Kremlin está a tentar inflamar as tensões entre o seu país e a Sérvia, numa altura em que a guerra na Ucrânia está a perder a força. Kutri diz que os russos estão a tentar “terceirizar” o conflito, envolvendo os Balcãs, depois de a Rússia ter sofrido perdas significativas no decorrer da guerra.

“Penso que a maior preocupação é precisamente esta: agora que a Rússia se feriu severamente na Ucrânia depois da sua invasão e agressão, eles têm interesse em transbordar. Eles têm interesse em terceirizar a motivação bélica aos Balcãs, onde têm um cliente que está em Belgrado“, afirmou Kutri, citado pelo The Guardian.

O governo sérvio já tinha alertado esta segunda-feira para o risco de uma nova escalada de tensões envolvendo a população sérvia no norte do Kosovo. A situação, acredita Ana Brnabic, primeira-ministra sérvia, está “à beira de um conflito armado”.

Os sérvios étnicos que vivem no norte do Kosovo estão a bloquear estradas, proibindo a circulação das autoridades. Estes bloqueios escalaram a 10 de dezembro, durante um protesto contra a detenção de um ex-polícia da comunidade sérvia nesta região do Kosovo, numa ação que foi considerada de intimação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Temendo que os tumultos escalassem, o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, pediu à NATO na passada sexta-feira, 16 de dezembro, permissão para enviar mil soldados e polícias armados para a região, para protegerem as comunidades sérvias. Foi o primeiro pedido desde que a guerra no Kosovo terminou, em 1999, mas ainda não foi respondido.

A primeira-ministra da Sérvia acusou o governo kosovar de violar sistemicamente os direitos humanos da minoria sérvia do país e sublinhou que os sérvios kosovares pedem “o respeito pelos direitos básicos”, assegurando que, apenas no mês de dezembro, foram cometidas 16 “brutais violações” dos acordos internacionais e humanitários.