Era difícil encontrar um jogo que celebrasse de melhor maneira o regresso do futebol de clubes e o fim do Campeonato do Mundo. Na Taça da Liga inglesa, em plenos oitavos de final, o Manchester City recebia o Liverpool no Etihad e o teórico melhor jogo de futebol do mundo assinalava o recomeçar da temporada tal qual a conhecemos.

Num encontro único que valia o apuramento para uns quartos de final onde já estavam Wolverhampton, Newcastle, Leicester ou Manchester United, o City realizava o primeiro jogo oficial no espaço de um mês. Dos onze jogadores que integravam o onze inicial, seis estiveram no Mundial do Qatar: Akanji, Laporte, Aké, De Bruyne, Rodri e Gündoğan, com Bernardo Silva e João Cancelo a começarem ainda no banco e Rúben Dias a não entrar sequer na ficha de jogo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.