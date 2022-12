Contas feitas à Reciclagem das fardas antigas da McDonald 's Portugal

Num trabalham de estreita cooperação em prol deste projeto de circularidade inovadoramente inteligente, contribuem todos para apoiar a Fundação Infantil Ronald McDonald, fundada pela McDonald’s Portugal há 22 anos, permanecendo a marca ainda hoje enquanto seu principal mecenas.

Para além destes projetos, são conhecidos vários que assentam no princípio da Economia Circular e que revertem a favor da Fundação Infantil Ronald McDonald: por exemplo, o sistema de gestão de Óleos Alimentares Usados, através do qual assegura 100% da recolha seletiva deste resíduo, cerca de 750 toneladas por ano, que a empresa certificada Bioadvance transforma em biodiesel (um combustível com índices de emissão de dióxido de carbono até 80% mais baixos do que o gasóleo).

Economia circular igual a contas redondas

Segundo o site da United States Environmental Protection Agency “Uma economia circular mantém os materiais, produtos e serviços em circulação durante o maior tempo possível. (…) A circularidade é abraçada no âmbito da abordagem de gestão sustentável de materiais (SMM). (…) Uma abordagem de economia circular sob o guarda-chuva SMM demonstra a continuidade da nossa ênfase na redução dos impactos negativos do ciclo de vida dos materiais, incluindo os impactos climáticos, reduzindo a utilização de materiais nocivos, e dissociando a utilização de materiais do crescimento económico e satisfazendo as necessidades da sociedade.”

A economia circular é bandeira deste projeto e certamente a aposta inquestionável na forma como a marca tem vindo a gerir o seu negócio em Portugal.

Afirma uma certeza que aponta para o bom caminho na promessa de salvar um Planeta que ainda é possível. Salva-se no ambiente, com a possibilidade de uma nova vida para as fardas antigas dos colaboradores, promove-se a portugalidade, num projeto totalmente desenvolvido em equipa com parceiros portugueses, e reforça-se a importância da responsabilidade social, um papel cada vez mais a ser assumido pelas empresas, onde a McDonald’s se destaca.

Rumo a este futuro que deve ser apoiado no equilíbrio entre as todas as partes, no círculo é proveitoso essencialmente, para o planeta de todos nós.