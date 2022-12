A infeção por covid-19 atinge diariamente meio milhão de pessoas na cidade chinesa de Qingdao, leste da China, revelou um responsável municipal, num artigo rapidamente censurado, mas citado pela agência France Presse.

O artigo surgiu na sexta-feira num órgão de imprensa gerido pelo Partido Comunista Chinês, que citava o responsável municipal pela saúde em Qingdao, segundo o qual a cidade portuária registou “entre 490.000 e 530.000” novos casos por dia.

No início de dezembro, face a protestos da população em várias cidades, o governo de Pequim pôs fim à maioria das medidas sanitárias da restrita política “zero covid”, que aplicou desde 2020, suprimindo quarentenas e restrições de viagem, que tinham impacto considerável sobre a economia chinesa.

Desde então, os casos de covid na China explodiram e, noticia a agência francesa, faltam medicamentos contra a febre e auto-testes, devido a uma procura exponencial.

Por todo o país, as cidades esforçam-se para fazer face ao recrudescimento das infeções, que esvaziaram as prateleiras das farmácias e encheram as enfermarias dos hospitais, contribuindo para a sobrelotação dos crematórios.

O fim da despistagem obrigatória torna extremamente difícil, senão impossível, estimar o número de casos, enquanto as autoridades mudam a metodologia para contabilizar as infeções.

As autoridades chinesa contabilizam como vítimas de covid-19 apenas as pessoas que morreram devido a insuficiência respiratória ligada diretamente à doença, metodologia que visa, segundo analistas, reduzir o número de mortes atribuídas à pandemia.