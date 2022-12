António Costa não esqueceu a Guerra da Ucrânia nem as consequências do conflito na vida das famílias portuguesas, mas acabou por dar razão ao Presidente que, nos cumprimentos natalícios em Belém, disse que “o otimismo é monopólio do primeiro-ministro”. Na mensagem de Natal emitida este domingo à noite, António Costa garantiu que Portugal tem “razões para ter confiança” e antecipou um país quase encantado: as exportações, o investimento e o emprego crescem; está no “pelotão da frente“; continua a “aproximar-se das economias mais desenvolvidas da Europa”. E mais: está imune a “turbulências” por ter o défice e a dívida em trajetória de descida.

O primeiro-ministro quis dar um peso particular a três palavras: paz, solidariedade e confiança. Mas colocou mais ênfase nesta última palavra, que repetiu sete vezes numa mensagem de quatro minutos e meio. António Costa começou por enumerar as várias consequências da guerra na Ucrânia — inflação, taxas de juro ou custo da fatura de energia para as famílias –, mas para logo dizer que, apesar de tudo isso, o país tem conseguido “continuar a aproximar-se das economias mais desenvolvidas da Europa”.

