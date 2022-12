Cada vez mais advogamos que os espumantes devem ser bebidos durante todo o ano, a solo ou a acompanhar refeições, e isso não deixa de ser verdade: é um dos tipos vinho mais versáteis que temos, possível de harmonizar com entradas, aperitivos, pratos principais e sobremesas. Mas o facto é que a tradição impõe que haja bolhinhas nas ocasiões especiais, e há algo no barulho de uma rolha a saltar da garrafa — e a espuma a estalar de seguida — que as torna ainda mais perfeitas para festejar.

Quanto a regras, não é mandatório servir o espumante num flute, sobretudo quando estamos perante vinhos mais complexos e ambiciosos, que serão beneficiados por um copo maior e mais largo, como os de branco ou até de tinto. Desta forma, a bolha expandirá de forma mais bonita, e os aromas ficarão mais perceptíveis.

Na maioria dos casos, o espumante deve ser servido entre os 6 e os 8ºC. Quando não existe indicador de temperatura ou termómetro, é preferível “pecar” por excesso no que toca a frio, pois o aquecimento no copo dá-se muito rápido em qualquer sítio interior.

Nunca é demais reforçar: o espumante é para todo o ano e todas as ocasiões. Experimentar à mesa e na cozinha, sem limites, pode trazer surpresas muito boas. Mas, para começar, fique com esta seleção de 11 espumantes ideais para entrar em 2023 com… a mão direita.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vértice Millésime Espumante Branco 2013

Douro

Caves Transmontanas

€25

É na mais antiga região vitivinícola demarcada do mundo, com o vinho do Porto na sua génese e “passaporte”, que, curiosamente, nasce uma das melhores marcas de espumante de Portugal: Vértice. O Millésime 2013 tem Gouveio e Chardonnay, e apresenta-se todo fino e elegante, do nariz à bolha, e complexo no conjunto aromático, que vai dos citrinos às notas de panificação, passando por leves frutos secos. Muito cremoso, preciso e tenso, persiste na boca.

Kompassus Blanc de Noirs Espumante Branco 2017

Bairrada

Kompassus Vinhos

€16

Kompassus é uma das empresas produtoras de vinho de referência na Bairrada, sobretudo da zona de Cantanhede. O seu mentor, e fundador, é João Póvoa, um médico oftalmologista — também ele uma referência na área, em Portugal — que tem o vinho e as uvas nos genes, executando ambos os ofícios com excelência. O Kompassus Blanc de Noirs (branco de uvas tintas), é feito de Baga, Touriga Nacional, e Pinot Noir, e mostra um perfil sério e elegante, com notas de tosta e brioche. Sem exuberâncias fáceis, prima pela harmonia e finesse, macieza e personalidade forte, em simultâneo.

Primavera Espumante Baga-Bairrada Grande Reserva Branco 2017

Bairrada

Caves Primavera

€14

Em 2015, a Comissão Vitivinícola da Bairrada criou um projeto para os espumantes da região, o designativo “Baga-Bairrada”, no sentido de estabelecer um standard de qualidade coletivo. Assim, os vinhos que apresentam esta logo-marca obedecem a determinadas regras de produção e estágio, o que assegura, até certo ponto, que há um estilo identificável nestes espumantes de Baga da Bairrada. No fundo, um fio condutor. Um dos enólogos na génese do projeto foi, precisamente, Antero Silvano, das Caves Primavera. O Baga-Bairrada Grande Reserva deste produtor é um extra-bruto com imensa frescura aromática, toque de flores e de maçã caramelizada. Muito equilibrado na boca, é sedoso na mousse e delicado no conjunto.

Quinta da Lagoa Velha Espumante Touriga Nacional Rosé 2019

Bairrada

Quinta da Lagoa Velha

€8,95

Há algo os espumantes rosé que invoca elegância e personalidade num copo, e aqui neste Quinta da Lagoa Velha isso junta-se ao perfil delicado e floral da Touriga Nacional, com um toque de fumo. Estruturado e sério na boca, mais contido ao nível de sabores, é cremoso e cheio, com persistência generosa. O preço, por sua vez, é excelente para a qualidade elevada deste vinho.

Quinta das Bágeiras Espumante Super Reserva Branco 2019

Bairrada

Quinta das Bágeiras

€13

Aqui, temos mais um exemplar de relação qualidade-preço excelente. O Quinta das Bágeiras Super Reserva branco é um lote de Maria Gomes (nome da Fernão Pires na Bairrada) e Bical, num perfil tenso e seco, que já é assinatura do produtor, complexo e cítrico, com toque de panificação. De enorme presença, tem muito corpo e finura na bolha. Ideal para acompanhar comida, um “todo-o-terreno” à mesa.

Quinta do Boição Espumante Arinto e Camarate Reserva Rosé 2019

Regional Lisboa

Enoport

€18,99

Da Quinta do Boição, em Bucelas, na região de Lisboa, foi lançado recentemente um trio de espumantes de gama premium, apelidada, pelo produtor Enoport, de “Prestige”. O rosé de Arinto e Camarate destaca-se aqui pelo pendor vegetal e apontamentos de folha de laranjeira, frutos silvestres e cereja, e também pela elegância e harmonia de boca, com bastante pureza de fruta e persistência.

1836

Espumante Super Reserva Rosé 2019

DoTejo

Companhia das Lezírias

€30

O mercado já conhecia os vinhos 1836 — topos de gama da Companhia das Lezírias — mas apenas em branco, tinto e espumante branco. Há menos de um mês, surgiu o Super Reserva rosé, um Touriga Nacional de vinhas velhas desta empresa que explora quase 20 mil hectares de terreno, 140 dos quais vinha. Com flores, pimenta, toque vegetal e sugestão muito suave de frutos vermelhos no nariz, é um espumante rosé de cor muito garrida (para variar um pouco da “moda” dos rosés de estilo provençal, bastante claros na cor). Nervoso e jovem de perfil, tem final cítrico e ganha complexidade com tempo de copo.

Casa da Atela Espumante Chardonnay Reserva Branco 2020

DoTejo

Quinta da Atela

€19,80

Mais um espumante do Tejo, a provar que a região começa a dar cartas também neste tipo de vinho. A Quinta da Atela, em Alpiarça, remonta a 1346 e hoje a sua atividade principal é a produção de vinho, tendo 130 hectares de vinha, dos 580 totais. O espumante Chardonnay Reserva traz florais e frutas de caroço como alperce, a sugerir também maçã perfumada e um toque vegetal omnipresente. Na boca é vivo e crepitante, com elevada acidez.

Cartuxa Espumante Reserva Branco 2014

Alentejo Évora

Fundação Eugénio de Almeida

€30

Também o Alentejo começa a revelar uma coleção bem interessante de espumantes de elevada qualidade, onde este Cartuxa Reserva é uma das estrelas. O seu vinho base, de Arinto, fermentou e estagiou 6 meses em barrica e, depois de fermentar de novo na garrafa (método clássico de produção de espumantes) repousou nas caves do Mosteiro da Cartuxa durante 6 anos. O preço que apresenta em prateleira não paga tudo isto, e é por isso um “must”. Complexo aromaticamente e dourado na cor, revela especiarias, citrinos, panificação e fruta cristalizada. Muito longo.

Herdade do Rocim Grande Reserva Espumante Rosé 2017

Regional Alentejano

Rocim

€28,50

Na Vidigueira nasce a Touriga Nacional e o Arinto que fazem o espumante Grande Reserva rosé da Herdade do Rocim, com predominância quase total da primeira casta, no lote. Os frutos secos e as notas de bolacha marcam o aroma, que introduz uma boca semelhante, de enorme harmonia, frescura e personalidade. Super-elegante, com enorme vocação para acompanhar comida.

Ravasqueira Espumante Alfrocheiro Branco 2014

Ravasqueira Vinhos

€48

Surpreendente espumante alentejano, com origem em Arraiolos, no Monte da Ravasqueira. Aqui, a excelência reside na secura e complexidade do conjunto, que se apoia em maçã, florais campestres, um lado mineral nobre e folha de laranjeira. Muito “crispy” e fino em simultâneo, é bem vivo e de equilíbrio notável. Para impressionar a companhia, com o bónus de a garrafa ser bonita e bastante impactante.

Mariana Lopes nasceu em 1991 e cresceu no meio de garrafas, provas e conversas de vinho. Começou por estudar Direito, mas acabou no Jornalismo, e hoje cruza a paixão pela escrita e pelo mundo vitivinícola sob o rótulo de WineMariana.