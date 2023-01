Um homem de 47 anos ficou em estado grave depois de ser atropelado por um autocarro, em Vila Nova de Cerveira, de madrugada, após uma festa de Ano Novo, disse à Lusa fonte da GNR de Viana do Castelo.

A vítima foi transportada ao Hospital de São João, no Porto. À Lusa, o capitão Pedro Costa, do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, indicou que a ocorrência foi registada às 06h30 na Zona Industrial de Campo, em Vila Nova de Cerveira, onde estava a decorrer num pavilhão uma festa de passagem de ano.

“Ao embarcar no autocarro, ou ao desembarcar, mas tudo indica que foi ao embarcar, a vítima foi atropelada pelo autocarro que estava em marcha lenta”, referiu a fonte.

O caso está a ser analisado por esta polícia.