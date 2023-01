Um incêndio deflagrou esta segunda-feira à tarde na cozinha de um restaurante na Rua Serpa Pinto, em Lisboa. Em declarações à Rádio Observador, os Bombeiros Sapadores de Lisboa afirmaram que o restaurante em causa era o “Belcanto”, do chef José Avillez. Mas o chef desmentiu a informação ao Observador e afirmou que o restaurante atingido foi um outro, vizinho do seu estabelecimento.

De acordo com as explicações cedidas pelo comandante José Silva à Rádio Observador, o incêndio terá começado na conduta de um dos fornos do restaurante. Em declarações ao Observador, os bombeiros já tinham confirmado a ocorrência e indicado que os sapadores tinham chegado ao local às 15h59 — muito pouco tempo depois do primeiro alerta, uma vez que a sede fica na vizinhança do restaurante atingido pelas chamas.

Apesar das informações avançadas pelos bombeiros à Rádio Observador no local, o chef José Avillez garantiu ao Observador que o incêndio não aconteceu no “Belcanto” e nem sequer atingiu o estabelecimento. Segundo as autoridades entrevistadas pela Rádio Observador no local, as condutas do restaurante tinham ficado danificadas, a água utilizada para combater as chamas também tinham provocado estragos e o espaço não abriria pelo menos até terça-feira.

Avillez garante, porém, que o seu restaurante só está encerrado porque é dia de folga, mas que abrirá portas com normalidade na próxima terça-feira.

Chamas chegaram à Basílica dos Mártires

O fogo, que entretanto já foi dado como controlado pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa, chegou a alastrar-se para a Basílica de Nossa Senhora dos Mártires. As chamas propagaram-se para a madeira da cobertura da igreja. Não há vítimas, mas a basílica foi evacuada.

Neste momento, os bombeiros estão investidos em conter pontos quentes na caixa das escadas da basílica, de modo a evitar reativações. A rua Serpa Pinto, na zona lisboeta do Chiado, continua encerrada. Ainda não se sabe o que causou o fogo.

Notícia atualizada às 20h22 com o desmentido do chef Avillez às declarações prestadas pelos bombeiros à Rádio Observador