Jeremy Renner está hospitalizado, em estado “crítico mas estável”, avançou um porta-voz do ator este domingo, na sequência de um acidente que sofreu enquanto conduzia um limpa-neves, no rancho de que é proprietário na zona de Reno, no Nevada, nas montanhas da Sierra Nevada.

“Podemos confirmar que Jeremy está em estado crítico mas estável, com ferimentos provocados após ter sofrido um acidente relacionado com o clima, enquanto lavrava neve esta manhã”, cita o Hollywood Reporter, acrescentando que a família do ator, conhecido pela sua interpretação de Clint Barton, o herói Hawkeye, da série da Marvel com o mesmo nome, e da saga de “Os Vingadores”, está junto a ele.

Este sábado, véspera de Ano Novo, a região onde Jeremy Renner tem uma propriedade, acima do Lago Tahoe, foi fustigada por uma tempestade de chuva e neve. Segundo o Guardian, 35 mil pessoas ficaram sem eletricidade e foram várias as estradas cortadas.

Ao longo das últimas semanas, o ator, nomeado duas vezes para Óscares, pelas suas prestações em “Estado de Guerra”, de Kathryn Bigelow, e “A Cidade”, de Ben Affleck, partilhou várias fotografias e vídeos a mostrar a inclemência do tempo na zona.

No Twitter, Renner partilhou uma imagem de um carro completamente soterrado pela neve, no Instagram compilou vídeos em que invariavelmente aparece ao volante de um limpa-neves industrial, como os utilizados para desimpedir estradas. “A colina dos trenós está quase pronta para as crianças”, escreveu há uma semana naquela rede social.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

De acordo com a imprensa americana, Jeremy Renner foi o único envolvido no acidente. O ator foi depois transportado por via aérea para um hospital da zona.