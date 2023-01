Era para ser uma tradicional mensagem de Ano Novo da ministra da Defesa da Alemanha, mas acabou com a oposição a pedir que a governante abdique. O motivo? No vídeo que publicou nas redes sociais, Christine Lambrecht lamentou que a guerra tenha voltado à Europa em 2022, recordando também os “desafios inimagináveis” que o conflito na Ucrânia trouxe. No entanto, a responsável máxima pela pasta da Defesa disse que, apesar das circunstâncias, isso lhe deu a oportunidade de conhecer “gente interessante e fantástica”: “Por isso, envio o meu caloroso obrigado”.

Não foi só o conteúdo que causou impressão a vários alemães. Ao mesmo tempo que a ministra falava da guerra da Ucrânia, via-se e ouvia-se fogo de artifício. No início no vídeo, Christine Lambrecht já tinha assinalado que “Berlim estava a preparar-se para a noite de fim de ano”.

I’ve translated the relevant bits (as close to the original as I could, hence some clunky phrasing).

I’m sorry, this is disastrous. pic.twitter.com/JMaJlh08cu — Ulrike Franke (@RikeFranke) January 1, 2023

“Que ano foi 2022”, afirmou ainda a ministra do SPD (o mesmo partido que o chanceler alemão, Olaf Schloz) no vídeo, no qual salientou o empenho da polícia e dos soldados alemães durante o ano que passou. A governante desejou ainda que 2023 traga “saúde, sorte” — e também “paz”.

As críticas multiplicaram-se nas redes sociais e o maior partido da oposição, o conservador CDU, chegou a sugerir a demissão de Christine Lambrecht. Friedrich Merz, líder do partido, afirmou que “toda a Alemanha está a abanar a cabeça” devido ao “quão embaraçosa” foi a mensagem. “Faltou uma clara componente profissional”, indicou, questionando depois se Olaf Shcolz “não ia reagir ao sucedido”.

Do lado do CSU, o parceiro da coligação Union com a CDU, as críticas repetiram-se. O líder Markus Söder responsabilizou Olaf Scholz pelo sucedido: “Agora deve ser ele a resolver este problema relacionado com o seu governo”.

Oficialmente, o chanceler alemão ainda não reagiu à polémica, mas, esta quarta-feira, um dos seus porta-vozes, Wolfgang Büchner, garantiu que Olaf Scholz mantém a “confiança” na ministra da Defesa. “Ela trabalha bem com os seus colegas do governo”, sublinhou o responsável pela comunicação do líder da Alemanha. Contudo, mesmo dentro do SPD, há vozes que criticam Christine Lambrecht pela falta de profissionalismo do vídeo.

O Ministério da Defesa alemão alega, por seu turno, que se trata de um “vídeo privado” e que foi publicado nas redes sociais da governante — e não num dos canais de comunicação oficiais da tutela. Os argumentos não convencem a oposição, que defendem que Christine Lambrecht é a representante do Ministério em todas as ocasiões, principalmente quando se trata de uma mensagem de Ano Novo.