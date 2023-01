O processo extraído da Operação Marquês em que Armando Vara foi condenado a dois anos de prisão efetiva pela prática de um crime de branqueamento de capitais já transitou em julgado. A notícia foi sexta-feira avançada pela SIC Notícias e confirmada pelo Observador.

Neste momento, o processo encontra-se em primeira instância, que está, desde setembro, a deliberar para fazer o cúmulo jurídico. Depois, caberá ao juiz decidir se Armando Vara já cumpriu a pena que tinha que cumpriu ou se assina um mandado de condução à cadeia.

A defesa de Armando Vara recorreu da condenação para o Tribunal da Relação, mas perdeu. Posteriormente, voltou a recorrer para o Tribunal Constitucional, mas também sem sucesso. Desta forma, sem mais hipóteses de recurso, o processo transitou em julgado.

Note-se que Armando Vara foi acusado pelo Ministério Público no âmbito da Operação Marquês de cinco crimes, entre os quais fraude fiscal qualificada, branqueamento e corrupção. O juiz Ivo Rosa apenas pronunciou o ex-ministro por um crime de branqueamento de capitais, quando assumiu a titularidade da instrução criminal do caso.

No âmbito do caso Face Oculta, Armando Vara cumpriu mais de metade da pena de cinco anos por três crimes de tráfico de influência — até ser libertado, em outubro de 2021, ao abrigo do regime excecional de flexibilização da execução das penas, no âmbito da Covid-19.