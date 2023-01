“Festa da Selma.” Foi com esta expressão, aparentemente inócua, que começou a ganhar forma nas redes sociais a grande mobilização dos apoiantes de Jair Bolsonaro que no último domingo invadiram violentamente os edifícios-sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil.

Segundo os jornais brasileiros, nos dias que antecederam a invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília, começaram a circular nas redes sociais várias mensagens com convites para a “festa da Selma” no fim de semana de 7 e 8 de janeiro. A hashtag #festadaselma ganhou tração e vários utilizadores apelavam à participação dos “patriotas” na tal festa, ao mesmo tempo que avisavam que idosos e crianças não deveriam participar.

Aquele código foi usado pelos apoiantes de Jair Bolsonaro para, de modo relativamente velado, gerar entusiasmo em torno dos preparativos para a violenta invasão da Esplanada dos Ministérios sem atrair a atenção das autoridades. A expressão foi identificada em centenas de publicações no Twitter e no Instagram e mensagens no Telegram e no WhatsApp.

Mas porquê Selma? De acordo com a imprensa brasileira, trata-se de uma alusão à palavra “Selva”, uma expressão comummente associada às forças armadas brasileiras que se tornou numa palavra de ordem para os militares e para os veteranos. É habitualmente usada como grito de ordem pelos membros das forças armadas e também por apoiantes de Jair Bolsonaro que apoiam uma intervenção mais forte dos militares na democracia brasileira.

A Agência Pública, que noticiou inicialmente o recurso a este código, explicou que o termo ganhou expressão nas redes sociais essencialmente a partir de quinta-feira, dia 5 de janeiro, e foi associado a outras expressões, incluindo “Brazilian Spring” — uma apropriação do termo associado à Primavera Árabe.

“Recomendações para que a festa da Selma seja um sucesso. Anota aí”, escreveu um utilizador, acompanhando um vídeo com apelos à mobilização. “Compartilhe a localização… festa da ‘SELMA’ vai ficar gigantesca”, escreveu outra utilizadora, ao publicar uma imagem do Google Maps com a localização da Praça dos Três Poderes. “Amanhã. FESTA DA SELMA!!!”, apontou outro utilizador.

“A festa da Selma hoje vai está bombando. Não param de chegar convidados! Ela pediu para vocês viralizar esse convite! A entrada é liberada para todos os patriotas do Brasil, tirando crianças e idosos. Vai ser o maior Show de todos os tempos, ñ fique de fora. Felicidades Selma”, escreveu ainda um outro utilizador.

Milhares de pessoas participaram este domingo numa violenta invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília. As autoridades brasileiras detiveram e identificaram cerca de 1.500 pessoas na sequência da invasão. Várias delas poderão vir a ser indiciadas por crimes de golpe de estado.