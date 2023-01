Na primeira intervenção no partido, depois de semanas de crise intensa com várias demissões no Governo — incluindo do peso pesado Pedro Nuno Santos –, António Costa contornou o elefante na sala até à linha final do discurso. Nessa altura , na reunião da Comissão Política Nacional do PS, em Coimbra, deixou um recado forte, dois dias depois de ter criado um questionário para responsabilizar novos membros do Governo na altura da sua nomeação: “Da escolha de presidente de junta de freguesia a de membros do Governo temos de ser mesmo muito exigentes, muito mais exigentes”.

Ao que o Observador apurou, trata-se apenas de um recado para as tropas e não há uma intenção de aplicar o famoso questionários às escolhas internas que o partido fizer a partir de agora. Mas Costa acaba por dar agora o sinal de que essa mesma lógica deve imperar quando são designados representantes do partido para os vários níveis da administração.

A dica ficou depois de o líder socialista falar no calendário das festas dos 50 anos do partido, que se celebram a 19 de abril deste ano, e para dizer que a exigência referida se impõe porque há precisamente “50 anos de história e um partido que há que respeitar”.

Na sala estava sentada a ouvir a ministra da Agricultura Maria do Céu Antunes, que esteve no mais recente episódio de erro de escrutínio no PS, ao escolher para secretária de Estado Carla Alves que estaria indiretamente implicada num caso de justiça e teve de se demitir 25 horas depois de tomar posse. A acumulação de mais um caso e a rapidez com que tudo acontece chocou o PS que, nos corredores, tem criticado a falta de cuidado com essa nomeação depois do que jºá tinha acontecido com Miguel Alves e Alexandra Reis.

