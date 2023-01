“Está tudo mais calmo”. “Ao menos já andamos com cabeça mais erguida e respiração mais normalizada.” “Hoje foi um dia bom, não houve nenhuma demissão”. Entre a ironia, o gracejo e o alívio, os socialistas querem acreditar que o turbilhão das últimas semanas passou e estão convencidos de que, no debate parlamentar desta quarta-feira, o primeiro-ministro “deu a volta” aos “casos e casinhos” com uma intervenção parlamentar em “registo sereno”. Um “registo” adotado enquanto PS e Governo põem em marcha a operação para recuperar da crise, tentando mostrar mais abertura à oposição e confiando em que as mexidas nos rendimentos de janeiro farão esquecer semanas de caos político.

“O PS está a sair a recuperar das semanas mais turbulentas da mesma forma que ganhou a sua maioria absoluta, com o maior ativo que o PS tem: o primeiro-ministro”, acredita um dirigente. “O ruído está a acalmar e os debates foram fundamentais para isso”, garante, convencido que a moção de censura da Iniciativa Liberal “foi um presente para o PS: correu-nos bem”. Isto é: mostrou um primeiro-ministro em forma e uma oposição que, para o PS, provou ainda não ter uma alternativa forte de governo para apresentar. E uma direita desorganizada.

