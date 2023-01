Sozinha em casa, Vera prepara-se para o jantar de comemoração da formatura de Mariana. Enquanto fuma um cigarro, imagina os cenários mais improváveis. Que mata os convidados, que foge, que está sozinha e livre. Que tem uma filha chamada Mariana. Durante o jantar, a irmã comenta com o cunhado que Vera não diz coisa com coisa, que “se troca e troca os medicamentos e que se põe a falar de coisas que não lembram ao diabo”. “Que conversa é aquela da Mariana e da formatura da Mariana? Albano, quem é a Mariana? Aí tens a prova de como a tua mulher não está bem.”

Anos antes, Vera, personagem principal do novo romance de Djaimilia Pereira de Almeida, Ferry, tivera uma crise nervosa. A doença chegou quando estava a trabalhar na tese de mestrado e deixou-a incapacitada por dois anos. Durante meses, não conseguiu falar. Quando recuperou a fala, “Albano sentava-se ao seu lado, com uma folha em branco nos joelhos, e escrevia o que Vera ditava. Ela deixara de conseguir escrever, trocava as palavras, ficava horas diante da mesma frase, incapaz de continuar. Vera ditava, Albano escrevia”. Foi assim que conseguiu concluir o trabalho.

A vida tinha-se tornado um fardo demasiado pesado para Vera. Os estudos por concluir, o desemprego, as constantes dificuldades financeiras, o abordo espontâneo… “A juventude, afinal, era só esse desnorte, o de ano para ano, ao longo de uma década, sentirem, no dia 1 de janeiro, que ao mesmo só se seguia o mesmo.” Não era o que tinham sonhado. Não era o que ainda sonhava. Albano e Vera, formados em Letras, quiseram ser escritores reconhecidos. Albano tornou-se tradutor, Vera arranjou emprego numa editora. Fraco consolo para quem sempre esperou mais da vida.



Título: “Ferry”

Autor: Djaimilia Pereira de Almeida

Editora: Relógio d’Água

Páginas: 161

