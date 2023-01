No mundo das celebridades, o ambiente anda particularmente agitado. A cantora Shakira e o antigo (desde novembro) jogador Gerard Piqué terminaram uma relação que durava há 12 anos. O findar do relacionamento parece não ter nada a ver com o que quer que se tenha passado no jogo do FC Porto frente ao FC Porto a contar para a Primeira Liga em que os dragões quiseram toda a Fama e respetivo proveito ao venceram por 4-1. Mas o inesperado é capaz de fenómenos verdadeiramente impossíveis.

A semelhança entre os dois eventos prende-se com o encerrar de um capítulo e a abertura de um novo, como se um muro opaco fosse construído entre o que deixa de existir e o que na verdade existe na atualidade. A colombiana fez uma música que serviu o propósito de soltar-se das amarras do passado recente e voar para um momento diferente da sua vida longe do ex-jogador e capitão do Barcelona.

Ao longo da canção, Shakira diz “desculpa, apanhei outro avião // não volto aqui, não quero outra deceção // tanto te fazes de campeão // e quando precisava de ti deste a tua pior versão” (No original: perdón, ya cogí otro avión // aquí no vuelvo, no quiero otra decepción // tanto que te las das de campeón // y cuando te necesitaba diste tu peor versión). A verdade é que podia ser a mensagem de um adepto do FC Porto para a equipa de Sérgio Conceição. Quando o Benfica, líder da Primeira Liga, escorregou pela primeira vez no Campeonato, o FC Porto parecia ter uma boa oportunidade para se aproximar da frente. O empate a zero no Jamor, diante do Casa Pia, na jornada anterior, foi um deslize inoportuno quando era preciso os azuis e brancos darem uma de campeão e acabaram por mostrar a sua pior versão.

Contra o Famalicão, o FC Porto aspirava a mostrar que é um Ferrari e não um Twingo e que é um Rolex e não um Casio (marcas à parte, claro está), comparações que Shakira usou no referido tema para contrapor o luxo com a trivialidade.

