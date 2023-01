Em atualização

A Grécia despede-se do seu último Rei. Constantino II morreu na passada terça-feira, 10 de janeiro, e o funeral decorre durante a manhã desta segunda-feira em Atenas.

A cerimónia teve início às 10h00 (hora de Lisboa) na Catedral da Anunciação de Santa Maria, mais conhecida como Catedral de Atenas. Entre os cerca de 200 convidados dentro do templo está a ampla família real da Grécia, bem como vários membros de casas reais.

Constantino II era irmão da rainha Sofia de Espanha, pelo que a família real espanhola está quase toda presente. Além da rainha emérita e da sua irmã mais nova, a princesa Irene, também o rei Juan Carlos voou para Atenas, bem como os Reis Felipe e Letizia e as irmãs do monarca, as infantas Elena e Cristina, com os seu respetivos filhos.

A casa real da Grécia também tem parentesco direto com a casa real da Dinamarca, uma vez que a rainha Ana Maria, viúva do Rei Constantino, é irmã da Rainha Margarida da Dinamarca. Por isso a soberana nórdica não faltou à cerimónia e fez-se acompanhar pelo príncipe herdeiro, o filho Frederico.

Os Reis dos Países Baixos, Willem-Alexander e Maxima também estão presentes, juntando-se a eles Beatriz, a rainha emérita. Phillipe e Mathilde dos Belgas, Carlos Gustavo e Sílvia da Suécia e Alberto do Mónaco, a Princesa Ana do Reino Unido com o marido sir Tim Laurence, os príncipes herdeiros da Noruega, Haakon e Mette-Marit, a rainha Noor da Jordânia e Farah Diba, mulher do antigo Xá da Pérsia são outros dos convidados reais deste funeral.

O governo grego, liderado pelo primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, decidiu na passada quarta-feira que o Rei teria um funeral privado e não de estado. Dois dias mais tarde e depois de negociações com dois dos filhos do monarca, os príncipes Pavlos e Nikolaus, o governo autorizou que se realizasse uma espécie de capela ardente, sem contudo lhe darem este nome ou contribuirem para a sua organização, segundo dá conta o El Mundo.

Pelas 4h00 (hora de Lisboa, 6h00 em Atenas) o corpo do Rei foi colocado em capela ardente em St. Eleutherios, uma pequena igreja próxima da Catedral de Atenas, para que o público se pudesse despedir do monarca. Segundo o jornal espanhol, era intenção do governo grego que a morte do Rei não tivésse relevo, mas foram milhares os gregos que se juntaram para se despedirem de Constantino II e chegaram a esperar cerca de três horas em fila. Além de muitas pessoas de Atenas, viajaram para a capital autocarros com gregos de outras zonas do país, em especial de Peloponeso, região onde os Reis terão residido desde o seu regresso à Grécia há cerca de uma década.

A Grécia terá eleições legislativas em julho deste ano e segundo o jornal britânico The Times, a decisão do governo de fazer um funeral privado (e pago pela família) terá apaziguado a opinião pública. Ao mesmo meio de comunicação membros do governo grego garantiram que estavam em contacto com a família real para tratar da segurança dos membros da realeza internacional que se deslocaram a Atenas.

A cerimónia foi preparada ao longo dos últimos dias pelos príncipes gregos Pavlos e Nicolás. O primeiro, o príncipe herdeiro, esteve à porta da catedral a receber os convidados. A rainha Ana Maria foi a última a chegar à cerimónia, acompanhada pela princesa herdeira Marie-Chantal e recebida com muitos aplausos da multidão que se juntou à volta da catedral. À saída dos convidados depois do funeral, várias pessoas gritaram “Pavlos”, o nome do príncipe herdeiro e “Sofia”, quando a rainha emérita de Espanha e princesa grega saiu da catedral.

O corpo do Rei seguiu depois para Tatoi, a propriedade da família real grega nos arredores de Atenas, onde estão sepultados os seus antepassados.

Foi na Catedral de Atenas que os reis Constantino e Ana Maria da Grécia se casaram em 1964. O mesmo local onde os reis de Espanha, Juan Carlos e Sofia, também já haviam casado dois anos antes.

Em 1997, a família real teve de deixar o país e desde então o tratamento e a imagem da família real passou por momentos difíceis no seu país. Em 1994, durante o governo então liderado pelo primeiro ministro Andreas Papandreu, foi retirado ao rei Constantino o passaporte grego, assim como também foi expropriado das suas propriedades gregas, incluindo o palácio Tatoi, a casa da família real, e a passagem do rei pelo seu país não era bem vista nem sequer para passar férias. Os Jogos Olímpicos de 2004 marcaram um ponto de viragem. O exílio acabou quando o rei foi convidado a regressar à Grécia e a família começou a fazer férias e a frequentar o país.

Os reis Constantino e Ana Maria viriam a instalar-se definitivamente na Grécia em 2012 e a partir daí também começaram a participar em atos públicos. Em 2019, o primeiro ministro grego, o conservador Kyriakos Mitsotakis, decidiu fazer as pazes entre a Grécia e a sua família real e deixou de renegar a sua história. Os reis têm marcado presença em eventos públicos e até há um plano para reabilitar o palácio de Tatoi.