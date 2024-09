“Enquanto ando, olho para baixo através da claraboia e vejo os olhos meigos da minha spaniel Ella a olharem para mim. Tal como eu, ela esteve acordada toda a noite.” James Middleton, o irmão mais novo da princesa de Gales, falou pela primeira vez da noite em que pensou tirar a própria vida no livro que lançou recentemente. “Ela sente o meu estado de espírito estranho e agitado. Ela não pode subir a escada – eu não queria que ela o fizesse. É demasiado perigoso e não há grades de segurança – mas ela está ao pé da escada a implorar-me com os olhos para descer”, escreveu, explicando como Ella lhe salvou a vida nessa noite, ao ter percebido que não a queria deixar sozinha.

“Meet Ella: The Dog Who Saved My Life” é o mais recente livro de memórias de James Middleton, que foi lançado na terça-feira, dia 24 de setembro. A obra centra-se principalmente na sua cadela Ella, que morreu em 2023, e no papel de destaque que o animal de estimação teve na vida de James, com foco no período em que passou por problemas de saúde mental, mas também dá relevo ao papel que a família — os pais, Carole e Michael, as irmãs, Kate e Pippa, e a mulher, Alizée — têm na sua vida. Abaixo registamos dez factos sobre a história da família que James relata no livro.

Pensamentos suicidas e discussão sobre saúde mental

James Middleton já tinha falado em algumas ocasiões sobre as suas batalhas contra a depressão, mas neste livro dá mais detalhes sobre os problemas de saúde mental e sobre como lidou com os pensamentos suicidas. De acordo com a Town & Country, o irmão de Kate conta no primeiro capítulo do livro a história de uma noite em novembro de 2017, quando subiu para o telhado do seu prédio e pensou em terminar com a própria vida. Enquanto olhava através da claraboia viu a sua fiel amiga, a cocker spaniel Ella, a olhar para ele. No livro, refere que foi ela que verdadeiramente lhe salvou a vida, uma vez que James não queria que ela ficasse sozinha.

Kate só contou à família que se ia casar um dia antes de o noivado ser anunciado ao mundo

O noivado de William e Kate foi anunciado a 16 de novembro de 2010, mas os irmãos da noiva, Pippa e James, só souberam da notícia dois dias antes, a 14 de novembro.“Eu, a Catherine e a Pippa saímos para dar um passeio com a Ella e a Tilly [outra das cadelinhas de estimação de James] até ao nosso pub local, The Old Boot, perto de Bucklebury”, refere o livro. “Sentámo-nos a um canto, conversando calmamente, pondo a conversa em dia. A Catherine sussurrou a notícia e disse que se tornaria pública no dia seguinte”, diz ainda, contando que ele e Pippa tiveram que conter o entusiasmo para que ninguém se apercebesse.

A princesa de Gales ficou na mansão de Bucklebury quando estava grávida do príncipe George

“No verão de 2013, a Catherine estava a preparar-se para o nascimento de George. Passava muito tempo em Bucklebury, porque teve enjoos matinais agudos durante toda a gravidez e a [nossa] mãe estava a tomar conta dela”, conta James no livro, salientando que desde que a gravidez foi anunciada ao mundo recebia muitas perguntas de pessoas com quem se cruzava sobre a gravidez da irmã.

Depois do nascimento de George, em julho de 2013, Kate voltou a Bucklebury com o bebé e nessa altura James estava a cuidar de um dos seus cães, que se encontrava ferido, Zulu. “Ambos [James e Kate] passeávamos à noite — ela para alimentar o George, eu para ver como estava o Zulu — e aproveitávamos a oportunidade para conversar durante a madrugada”, conta.

Kate, Pippa e James foram juntos à terapia

Quando James começou a fazer terapia por causa da depressão pediu à família que fosse com ele a algumas sessões, algo a que todos acederam. No livro, o mais novo dos irmãos Middleton dá detalhes que nunca antes tinha revelado sobre como decorreram estas sessões. “Nem ao Dr. contei o quanto os meus pensamentos se aproximavam do suicídio. É ele que, com o meu consentimento, fala agora com as minhas irmãs, simplesmente porque tenho muita dificuldade em articular o que se passa na minha cabeça. É a primeira vez que elas se apercebem da extensão das minhas dificuldades”, escreveu, contando que Kate colocou diversas questões pertinentes durante a consulta, uma vez que lida de perto frequentemente com problemas de saúde mental devido ao seu trabalho na instituição Heads Together, voltada para estas questões.

Nada escapava à rainha Isabel II, nem uma ‘incursão canina’ na cozinha de Sandringham

Durante uma estadia da família Middleton em Sandringham, a rainha isabel II permitiu que Ella ficasse no quarto com James, um privilégio “sem precedentes”, como o próprio conta no livro. No entanto, houve uma ocasião em que o irmão de Kate não reparou que não tinha fechado bem a porta e Ella escapou sem que James desse conta. Só percebeu o sucedido quando foi avisado por um funcionário da residência que a sua fiel companheira tinha “encontrado o caminho para a cozinha”.

James não pensou que a rainha viesse a saber deste pequeno incidente, mas tal não se verificou. “Ouvi dizer que a Ella deu um passeio agradável”, ter-lhe-á dito Isabel II, ao que James pediu imediatamente desculpas. No entanto garante que a antiga monarca foi compreensiva, dado que a própria sempre conviveu com cães durante toda a sua vida. “Cães serão sempre cães”, terá respondido.

Alizée Thevenet vestia apenas uma camisa de James quando conheceu William e Kate

James e Alizée dormiram na casa da família Middleton depois de um casamento, sem saberem que William e Kate e os dois filhos mais velhos, George e Charlotte, também lá se encontravam. “Sou acordada às 7h30 da manhã por risinhos à porta do quarto. São o George e a Charlotte, os meus sobrinhos. Não me tinha apercebido de que as crianças estavam a passar o fim de semana com a minha irmã e o William. A Alizée ainda estava a dormir”, contou, revelando que desceu as escadas com os sobrinhos e que, algum tempo depois – sem saber que William e Kate se encontravam em casa – a analista financeira desceu usando apenas uma camisa de James. E foi assim vestida que conheceu William e Kate pela primeira vez.

“Em situações como esta, a Alizée é maravilhosamente francesa. Não entra em pânico nem corre para cima para se vestir. Em vez disso, cumprimenta todos calorosamente, como se não fosse nada de invulgar conhecer a irmã e o cunhado do namorado pela primeira vez, vestindo apenas uma camisa de homem de grandes dimensões”, contou no livro, comentando que a então namorada cumprimentou os cunhados e nunca tornou a situação constrangedora.

Kate usava mobília dos avós quando era estudante em St. Andrews

Na altura em que descrevia a mudança de casa, James menciona que a irmã mais velha usava a mobília dos avós quando estudava na universidade de St. Andrews, na Escócia, onde conheceu o príncipe William. “Há todo o tipo de relíquias de família: peças de mobiliário da casa dos meus avós que a Catherine tinha originalmente na Universidade de St. Andrews e que depois me deu”.

Catherine e Pippa ofereceram-lhe peças de roupa em segunda mão para o seu filho recém-nascido

James e Alizée deram as boas-vindas ao primeiro filho, Inigo, em 2023. Dias depois de o bebé nascer, as tias e os avós paternos foram visitar o bebé e James conta que as irmãs levaram cada uma uma mala com roupa que tinha sido dos seus filhos. “A Catherine e a Pippa trazem duas grandes malas de roupa em segunda mão, por isso os armários do Inigo estão cheios de roupas que os seus primos — até as meninas — usaram.”

James ficou muito nervoso no casamento de William e Kate

“Lembro-me de entrar na Abadia e de ficar novamente impressionado com a sua grandeza e magnificência. Depois, muito mais cedo do que esperava, foi a minha vez”, escreveu, sobre o momento em que teve que ler uma passagem da Bíblia, destacando que um amigo lhe tinha escrito uma cópia do discurso para o ajudar. No entanto, quando chegou o momento de ler notou que essa cópia tinha desaparecido. “O pânico quase me dominou”, conta. “Depois virei a página da Bíblia que tinha à minha frente e lá estava ele. Contei lentamente até quatro e tudo o que poderia correr mal inundou-me a mente. Estariam as minhas calças desapertadas? Teria um ataque de tosse? A minha voz iria tremer?”, escreveu. No final, tudo acabou por correr bem, sem percalços.

A rainha Isabel II era ágil a montar puzzles

Durante um Natal em Sandringham, James e a então monarca fizeram um puzzle juntos. “Um ano, eu e a rainha sentámo-nos para fazer um puzzle. Era o tipo de atividade que eu teria apreciado fazer com os meus avós, os quatro que tinham morrido no espaço de três anos quando eu era adolescente. Por isso, de certa forma, senti que a rainha estava a preencher um vazio do tamanho de uma avó na minha vida. Ainda me parece surreal o facto de ter estado ali com a rainha. Olho para trás com espanto”, escreveu, acrescentando que Isabel II era muito mais rápida do que ele a juntar as peças.