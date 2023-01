Conselheiro de Zelensky demite-se por causa de comentário controverso sobre míssil russo em Dnipro

Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Oleksiy Arestovych apresentou a Volodymyr Zelensky na manhã desta terça-feira, 17 de janeiro, a sua demissão como conselheiro do Presidente da Ucrânia. Arestovych esteve na origem de uma controvérsia, depois de declarar que um sistema de defesa anti-aéreo ucraniano tinha abatido o míssil russo Kh-22, que atingiu um prédio residencial em Dnipro num ataque que matou 44 pessoas.

Horas depois do ataque, Arestovych fez um comentário em que conjeturou que o míssil russo teria caído em cima do edifício depois de ser abatido pelas tropas ucranianas. Esta declaração opôs-se à versão oficial de Kiev e levantou uma onda de protestos pelo país.

Propagandistas pró-russos e o porta-voz do Kremlin aproveitaram-se da situação. Peskov apontou as declarações de Arestovych para defender que o edifício em Dnipro tinha sido atingido por um rocket ucraniano, e não russo. , Dmitry Peskov alegou que os russos “não atacam prédios residenciais” e acrescentou que “alguns representantes do lado ucraniano” já tinham concluído que a responsabilidade seria das suas tropas.

Mais tarde, o conselheiro presidencial ucraniano acabou por admitir que as forças ucranianas não tinham capacidade para destruir o tipo de míssil que foi disparado pelos russos. Arestovych justificou a situação com “fadiga” e explicou que os seus comentários estavam alinhados com uma teoria inicial sobre o ataque.