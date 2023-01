“Rainha” foi a palavra escolhida pelos jovens súbditos britânicos como a palavra do ano 2022. A pergunta foi lançada pela editora da Universidade de Oxford (Oxford University Press, OUP) e quase metade dos inquiridos escolheu “Queen”.

O termo que ficou em segundo lugar foi “feliz” (“happy”) escolhido por 36% das crianças e “caos” (“chaos”) situou-se no terceiro lugar, votado por 14% dos pequenos inquiridos.

A figura em causa nesta escolha é, obviamente, Isabel II, e quando questionados sobre o porquê da palavra “Rainha” as crianças referiram tristeza e perda, assim como sentimentos de orgulho em relação à sua soberana, segundo a OUP citada pelo The Guardian. Foram as raparigas quem mais escolheu a palavra vencedora, em comparação com os rapazes.

Segundo uma análise do Oxford Children’s Corpus, a maior base de dados de língua inglesa infantil no mundo, a Rainha Isabel II era uma assídua presença no top das 10 pessoas mais famosas sobre as quais as crianças escrevem ao longo dos anos.

“Não é uma surpresa que ‘Rainha’ seja a palavra infantil do ano 2022. Isto não só reflete os 70 anos de incrível serviço de Sua Majestade, como ao longo da última década a a nossa investigação mostra consistentemente quão atentas as crianças estão às notícias e o impacto que a atualidade tem na sua linguagem”, disse a diretora da Oxford Children’s Books , Helen Freeman, citada pelo jornal britânico.

O ano de 2022 pôs Isabel II especialmente em destaque. Durante os primeiros meses o Reino Unido esteve em preparação e contagem decrescente para a celebração do Jubileu de Platina, que viria a acontecer ao longo de quatro dias no início de junho. Meses mais tarde a Rainha viria a morrer a 8 de setembro mergulhando o país num luto de 10 dias até ao seu funeral e colocando o mundo de olhos postos num marco histórico.

O estudo inquiriu ainda os jovens britânicos sobre o o que sentem em relação ao novo ano de 2023 e 48% responderam que se sentem “esperançosos”, 29% estão “entusiasmados” e 14% responderam “preocupados” — em 2021, a palavra eleita foi “ansiedade”. Os números resultam das respostas de quatro mil crianças de todo o país entre os seis e os 14 anos. Este ano a metodologia mudou, uma vez que até aqui a OUP escolhia a palavra do ano a partir de textos submetidos para o concurso de escrita criativa “BBC 500 Words”. De uma perspetiva geral, a palavra do ano 2022 para o dicionário Oxford foi “goblin mode”, pela primeira vez escolhida pelo público.