Desfile, multidão e família. O 1.º dia do Jubileu da rainha que olha para o futuro com "confiança e entusiasmo"

A rainha estava feliz, a família reuniu-se e o povo saiu em massa às ruas. Até esteve sol. Arrancaram esta quinta-feira de manhã as celebrações do Jubileu de Platina do reinado de Isabel II e pode dizer-se que foi um sucesso. Na noite anterior a casa real divulgou a fotografia oficial da monarca para este jubileu e Sua Majestade aproveitou para enviar uma mensagem de agradecimento a todas as pessoas que se envolveram neste jubileu e também para afirmar que olha “para o futuro com confiança e entusiasmo”.

A nação britânica está em feriados entre os dias 2 e 5 de junho para poder desfrutar não só do marco histórico da sua monarca, como também do seu orgulho nacional. Porque, afinal, juntam-se por estes dias vários elementos comemorativos. Além dos quatro dias dedicados ao jubileu, é no início de junho que se celebra o aniversário oficial da soberana, marcado pela parada militar Trooping the Colour que, tradicionalmente, termina com a família real na varanda do palácio de Buckingham e uma exibição aérea da Royal Air Force (RAF) — e que devido à pandemia chegou a estar em suspenso. Esta parada costuma acontecer num sábado, mas este ano teve lugar esta quinta-feira. Importa ainda lembrar que neste dia 2 de junho passam 69 anos sobre a cerimónia de coroação da rainha, que aconteceu em 1953, um ano e quatro meses depois da sua subida ao trono a 6 de fevereiro de 1952.

Às 12h52, como previsto, seguiram-se as salvas de canhão, uma honra que os militares prestam à rainha no seu jubileu. Primeiro, 82 salvas de canhão são disparadas em Hyde Park e depois mais 142 na Torre de Londres. Às 13h00 a família real acomodava-se na varanda do Palácio de Buckingham, enquanto uma verdadeira multidão encheu parte da praça em frente ao Palácio de Buckingham e prolongou-se pela longa avenida The Mall para ver a rainha, a restante família real e a exibição aérea. No ar, uma série de aeronaves da RAF proporcionaram um espetáculo onde formaram o número 70 no céu e depois sobrevoaram o palácio, deixando um rasto de fumos com as cores da bandeira britânica: azul, branco e vermelho.

A rainha fez uma primeira aparição na varanda acompanhada pelo primo, o duque de Kent, para ver passar a parada militar e depois recolheu ao interior do palácio. A monarca voltou a aparecer, no centro das atenções e da família, acompanhada por vários membros, contudo, bem menos do que já vimos em outros anos. Da esquerda para a direita eis quem esteve na varanda do palácio: Richard, o duque de Gloucester (que é primo direito da rainha) e Brigitte, a duquesa de Gloucester; a princesa Alexandra e Eduardo, o duque de Kent (também primo direito da rainha); o vice almirante Sir Tim Laurence, o marido da princesa Ana e a própria princesa real; Camilla, a duquesa da Cornualha e o príncipe Carlos; a rainha Isabel II; Kate e William, os duques de Cambridge e à frentes destes os seus três filhos: Louis, Charlotte e George, príncipes de Cambridge; Sophie, condessa de Wessex, o filho James, visconde de Swevern; a filha, lady Louise; e o príncipe Eduardo, earl de Wessex. Além da rainha, o príncipe Louis foi a outra estrela deste momento, com o seu fato de marinheiro e gestos muito expressivos.