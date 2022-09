Não correu bem como planeado. O suposto seria que na véspera, a 18 de setembro, 96 badaladas soassem a partir do Grande Sino, o Big Ben, da torre noroeste do Palácio de Westminster, a sede do parlamento britânico. O número simbolizava os 96 anos da Rainha Isabel II e a ação pretendia marcar o momento nacional de reflexão no final da vigília da monarca. Mas o sino não tocou — nesse dia. Esta segunda-feira, 19, decorreu a última jornada dos eventos fúnebres da Chefe de Estado com o reinado mais longo no Reino Unido, 70 anos. E o Big Ben não falhou: às 9 horas da manhã cumpriu a sua missão — prosseguindo com ela ao longo da manhã, tocando com intervalos de um minuto. Isabel II morreu 11 dias antes, a 8 de setembro.

O funeral da Chefe de Estado do Reino Unido foi a maior operação de sempre, maior do que os Jogos Olímpicos ou do que o Jubileu — o aeroporto de Heathrow chegou a cancelar 100 voos de forma a que nenhum momento não fosse interrompido pelo ruído dos aviões; e sinais de trânsito chegaram mesmo a ser retirados de Westminster, de modo a preparar as ruas para os cortejos. Depois de cinco dias de velório oficial da Rainha (que levou a que cerca de 750 mil visitantes tivessem de aguardar 35 horas na fila para dizer adeus à monarca), chegou o derradeiro dia da despedida: do Palácio de Westminster, a urna que transportou os restos mortais da rainha deixou a câmara ardente e seguiu num cortejo até à Abadia de Westminster — de portas abertas desde as 8 da manhã para receber os cerca de dois mil convidados. Daí seguiram mais dois cortejos, um até Windsor e outro até à Capela de São Jorge. Ainda que mais intimista, foi aqui que decorreu o último serviço religioso público — o seguinte, e que termina com Isabel II a ser sepultada no jazigo da família real, junto dos restos mortais dos pais e da irmã — aconteceu longe dos ecrãs.

Dos convidados, às joias e discursos, eis tudo o que aconteceu ao longo das últimas seis horas.

