Descrita pelos editores do Dicionário de Inglês da Universidade de Oxford como um comportamento que é “descaradamente indulgente, preguiçoso, desarrumado ou guloso, de um modo que rejeita as normas sociais ou expetativas”, a palavra do ano para 2022 é goblin mode, um termo que pode ser traduzido para português como “modo goblin”.

Pela primeira vez, a Universidade de Oxford (UO) cedeu a escolha da palavra do ano ao público, que pôde votar entre um leque de três opções: goblin mode, metaverso e #IStandWith — o hashtag que se popularizou em solidariedade à Ucrânia depois da invasão da Rússia. Goblin mode levou a taça, arrecadando 93 por cento dos votos. Um total de 318,956 pessoas votaram neste termo.

Num comunicado de imprensa publicado esta segunda-feira, 5 de dezembro, Casper Grathwhol, que preside a secção Oxford Languages do departamento de imprensa da UO, disse que esperavam que o público “apreciasse ser envolvido no processo de escolha”, mas que “o nível de interação com a campanha” apanhou-os “totalmente de surpresa.” E acrescentou: “A força da resposta sublinha a importância do vocabulário para compreendermos quem somos e processarmos o que se está a passar no mundo à nossa volta.”

“Tendo em conta o ano que acabámos de experienciar, goblin mode ressoa em muitos de nós que se sentem um pouco assoberbados neste momento. É um alívio reconhecer que não somos sempre as versões idealizadas e com curadoria que somos encorajados a apresentar nos nossos Instagrams e TikToks”, declarou.

As origens do modo goblin

De acordo com o mesmo comunicado de imprensa, o termo terá aparecido pela primeira vez no Twitter corria o ano de 2009, mas a sua recente popularidade deve-se a um post que se tornou viral no Reddit em fevereiro deste ano. A publicação de uma falsa manchete de revista atribuía o final da relação entre Kanye West e Julia Fox — com quem o rapper começou a namorar depois da separação de Kim Kardashian — ao facto da socialite ter entrado em “modo goblin”.

“A popularidade do termo cresceu ao longo dos meses seguintes, enquanto os confinamentos restritivos da Covid relaxaram em muitos países e as pessoas começaram a sair mais vezes de casa”, explicam os representantes da Universidade de Oxford. Para eles, goblin mode descreve o estado de espírito de todos aqueles que “rejeitam a ideia de regressar à ‘vida normal'” ou que se estão a “revoltar contra os padrões estéticos e estilos de vida cada vez mais inalcançáveis que são exibidos nas redes sociais.”

“As pessoas estão a aceitar o seu goblin interior e a escolha de goblin mode como a palavra do ano por parte dos eleitores mostra que o conceito está aqui para ficar”, remata Grathwhol.

A palavra do ano de Oxford

A palavra do ano eleita pela Universidade de Oxford não tem necessariamente de ser uma palavra, como se pode ver pela escolha de 2022, mas também engloba expressões ou termos que reflitam o “ethos, estado de espírito ou preocupações dos últimos 12 meses”, com potencial suficiente para alavancar “um significado cultural duradouro.”

Segundo os responsáveis, a escolha dos candidatos a palavra do ano é feita por um grupo de editores de Oxford, que analisam a frequência estatística com que certos termos são usados. Selfie (2013), o emoji com lágrimas nos olhos de rir (2015), pós-verdade (2016), emergência climática (2019) e vacina (2021) foram alguns dos vencedores passados.