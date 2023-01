(Notícia em atualização)

A ministra da Agricultura garante que só soube da conta arrestada de Carla Alves “depois da tomada de posse e pela comunicação social”.

A ministra está a ser ouvida na sequência da demissão de Carla Alves, que foi secretária de Estado da Agricultura durante pouco mais de 24 horas, tendo apresentado a demissão após as notícias que davam conta do arresto de contas bancárias. A audição foi pedida pelo PSD, Chega, IL e PAN.

Aos deputados, a ministra adiantou que questionou Carla Alves sobre se esta tinha condições para assumir o lugar e se tinha algum processo. “Ela deu conta que não tinha nenhum processo, e que o processo do marido não tinha implicações com ela própria”, afirmou.

A ministra começou por afirmar que a escolha para a secretaria de Estado, para substituir Rui Martinho que pediu para sair devido a um problema de saúde, recaiu em Carla Alves devido ao seu perfil, que enquanto diretora regional de agricultura, tendo passado pela CRESAP, “demonstrou grande competência nas matérias” e o setor “reconhece o seu mérito”. “Tem um currículo no qual ninguém pode pegar”, defendeu a ministra, e dava “a garantia continuidade das políticas que queremos seguir”

A ministra afirmou que questionou Carla Alves sobre se tinha condições para assumir o lugar, até por questões logísticas, por viver em Trás os Montes, e questionou a existência de processos. “Fomos confrontados por um órgão de comunicação social que falava do processo do marido. Perguntámos, e mais uma vez foi dito, que o processo era do marido. Soubemos que havia uma conta conjunta que tinha tudo declarado. Foi essa a informação que passámos ao órgão de comunicação social, que não foi tida em conta”, adiantou Maria do Céu Antunes.

“Fomos surpreendidos com a notícia do Correio da Manhã. Dirigi-me à secretária de Estado e chegámos à conclusão de que há um processo do marido, que diz respeito às funções de autarca do marido, que é acusado, mas o MP não acusou Carla Alves”, sublinhou. “A conta arrestada era conjunta. Em momento nenhum ela foi arguida, acusada, e a informação que nos deram foi esta. A avaliação política foi feita pela própria. Cala Alves entendeu que não tinha condições políticas e pessoais para continuar no cargo”, explicou a ministra.