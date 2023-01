A tensão subiu novamente em pleno debate da Assembleia da República, esta quarta-feira, devido a uma intervenção de um deputado do Chega. Bruno Nunes acusou a deputada Patrícia Gilvaz, da Iniciativa Liberal, de lhe ter chamado “parvo” e defendeu-se com um ataque: “Envergonha as mulheres”. A resposta veio da bancada do Bloco de Esquerda, que saiu em defesa dos imigrantes e das mulheres, e terminou com o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, a chamar palhaço ao líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares.

Tudo aconteceu durante um debate onde se discutiu a criação de um programa nacional de atração, acolhimento e integração de imigrantes. Bruno Nunes tomou a palavra para criticar PS e PSD e para colar a IL ao bloco central: “A IL é o novo amigo da coligação que tem dito constantemente que nada quer com o Chega e que quer linhas vermelhas e que à quarta-feira diz: ‘No sábado não vou jantar a tua casa’. Mas ninguém o convidou. Não os convidámos para nada e vêm preocupadíssimos com o liberalismo progressista que defendem, que tem agora como líder da claque João Cotrim Figueiredo, que já perdeu o protagonismo na primeira fila.”

Durante a intervenção e segundo o próprio, Patrícia Gilvaz chamou “parvo” ao deputado (a deputada liberal corrige Bruno Nunes, afirmando que disse “isso é baixo” e não parvo). Bruno Nunes continua na posse da palavra: “Senhor presidente, não percebi a parte do ‘não sejas parvo'”. E, enquanto olha para a deputada liberal, diz que Patrícia Gilvaz “tem uma dificuldade com as interpretações dentro do Parlamento”. E prosseguiu: “A si não lhe vou responder, basta ver como envergonha as mulheres em cima daquele púlpito”.

Augusto Santos Silva tentou prontamente travar o discurso, interrompeu Bruno Nunes, que continuou a falar. Vários deputados das bancadas de PS, PSD, IL e Bloco de Esquerda começaram a fazer barulho através de pateadas.

