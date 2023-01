De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, as unidades fabris de veículos localizadas na China exportaram 3,11 milhões de unidades, o que representa um crescimento de 54% face a 2021. Neste valor, associado aos modelos com emblemas de marcas chinesas ou de marcas com capital chinês, é necessário ainda somar os construtores estrangeiros com fábricas neste país asiático, como é o caso da Tesla – que ainda exporta para a Europa todos os Model 3 e alguns Model Y – e da BMW (iX3), entre outros.

Com este valor de exportações de veículos, a China ultrapassou a Alemanha, que enviou para o estrangeiro 2,61 milhões de unidades, mais 10% do que no ano anterior, mas ainda assim incapaz de acompanhar o crescimento chinês. Também a Alemanha usufrui de construtores não alemães a exportar a partir do país conhecido por ser o berço dos grupos Volkswagen, Mercedes e BMW, como é o caso da Tesla, cuja Gigafactory já está em funcionamento, mas ainda em ritmo reduzido e a produzir apenas Model Y.

O país que lidera o ranking dos maiores exportadores de veículos é o Japão, que em 2022 enviou para o exterior 3,2 milhões de unidades (apenas nos primeiros 11 meses do ano). Isto apesar dos japoneses terem exportado muito menos no ano transacto do que em 2021, em que expediram 3,82 milhões de unidades. Vai ser curioso verificar se o sempre apetecido ceptro do maior exportador mundial de veículos muda de mãos em 2023.

Segundo os analistas locais, a China pode exportar 5,5 milhões de veículos em 2030, com os modelos eléctricos a representarem 2,5 milhões. Nem todo este crescimento se fará à custa de mercados como o europeu e norte-americano, uma vez que os chineses enviam grandes quantidades de veículos para os seus vizinhos asiáticos e, sobretudo, para os países em desenvolvimento. Neste caso, sobretudo modelos com motores a combustão e de preço reduzido.

Especificamente para o mercado doméstico, as cerca de 200 marcas que produzem veículos eléctricos controlam à volta de 85% do mercado local, segundo valores relativos a 2022. O maior fabricante mundial de veículos eléctricos é a chinesa BYD, desde o 2.º semestre do ano passado, tendo ultrapassado a Tesla.