Ron Klain está de saída da Casa Branca. No lugar desde 2021, Klain testemunhou uma etapa particularmente complexa, com a pandemia e a guerra na agenda internacional.

O chefe de gabinete trabalhou durante a saída conturbada do Afeganistão e a inflação persistente a sentir-se na vida dos americanos.

Foi durante este período que também se assistiu ao regresso de uma política externa de aliança – sobretudo, em torno da Ucrânia. E ainda passou por uma eleição para o Congresso, onde o partido democrata teve resultados melhores que o esperado.

Espera-se que o chefe demissionário fique ainda durante os próximos dias. Klain pensava sair depois do resultado das eleições passadas, mas um bom resultado manteve-o até ao segundo aniversário do início do mandato, como sublinha o jornal Politico.

A mesma fonte ressalva que a saída acontece num momento em que se prepara uma provável campanha de reeleição do presidente.

Ron Klain era conhecido pela presença nas redes sociais e por trabalhar 16 horas por dia. O presidente tentou mantê-lo no cargo, de acordo o Politico, mas vários funcionários reconhecem o desgaste físico e psicológico da posição.

A CNN já aponta Jeff Zients como substituto de Klain. Foi conselheiro de Biden durante o tempo da pandemia, e teve um papel importante durante a presidência de Obama.