A greve de sete dias dos tripulantes da TAP, que ia a começar a 25 de janeiro, foi desconvocada em assembleia geral extraordinária depois da última proposta da companhia aérea.

De acordo com dados recolhidos pelo Observador, uma maioria de 654 associados votaram a favor do cancelamento da greve que ia realizar-se entre 25 e 31 de janeiro. 301 votaram contra e houve 20 abstenções.

A assembleia geral extraordinária do Sindicato Nacional do Pessoal da Voo da Aviação Civil (SNPVAC) foi convocada ontem depois da última ronda negocial com a TAP em que foi apresentada uma nova proposta. Os associados do sindicato tinham chumbado a proposta anterior da companhia na quinta-feira passada. De acordo com a transportadora, a greve de sete dias poderia custar 48 milhões de euros em custos diretos e obrigar ao cancelamento de cerca de 1.300 voos.

No comunicado emitido na semana passada em que estima os custos da greve, a TAP sublinhou que das 14 exigências feitas pelo sindicato, apenas duas tinham ficado por atender, devido aos elevados custos que teriam para a empresa, mas este fim-de-semana nas negociações para um novo acordo de empresa foram retomadas, dando origem à proposta que foi aprovada esta segunda-feira.