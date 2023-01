O padre José Manuel Pereira de Almeida, secretário da comissão episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana da Conferência Episcopal Portuguesa, reconheceu esta quarta-feira que o custo do altar-palco onde o Papa Francisco vai presidir às celebrações finais da JMJ 2023, em agosto, é “muito alto” e poderá ser visto como aparentemente incompatível com o discurso, por parte dos responsáveis da Igreja, de que existe uma grande necessidade de financiamento da ação social da Igreja Católica.

“São números muito altos, estes, que eu acho que nos chocaram a todos”, disse o sacerdote, que é também vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, aos microfones da Rádio Observador durante o programa Direto ao Assunto. “Quando me pergunta se justifica: eu espero que eles justifiquem, eu é que não tenho justificações à partida.”

O padre, que não está diretamente envolvido na organização da JMJ 2023, mas que tem responsabilidades a nível da Conferência Episcopal Portuguesa no que respeita à ação social da Igreja, assumiu que há atualmente muitas instituições sociais da Igreja em dificuldades, uma realidade para a qual os bispos têm alertado com frequência — e que poderá ser difícil “conciliar” esse discurso com um gasto de 4,2 milhões de euros num palco.

“O D. José Traquina, que é o presidente da comissão episcopal que eu secretario, tem recentemente explicitado essas preocupações, com a rede das Cáritas nas várias dioceses”, disse o padre. “Não são só os nossos que estão em situação de dificuldade. É também aqueles que nós havemos de saber acolher e que nos chegam sem sabermos como, entre refugiados, emigrantes, estrangeiros que estão no meio de nós.”

