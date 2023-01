O ministro alemão da Economia reconhece que existem fatores de “incerteza” e que as exportações da Alemanha vão desacelerar este ano, mas a situação económica é “mais favorável” do que se receava no outono.

Num relatório anual que deverá ser apresentado em maior detalhe esta tarde pelo ministro Robert Habeck, o ministério calcula que as exportações cresçam a um ritmo de 2,2% em 2023 – uma desaceleração face aos 3,2% do ano passado. Esse crescimento deverá permitir, de acordo com o mesmo relatório, um crescimento positivo da economia alemã neste ano: 0,2%.

“A situação neste início de ano é mais favorável do que aquilo que foi assumido nas projeções feitas no outono“, pode ler-se neste relatório económico anual publicado pelo ministério de Habeck.

A maior confiança do governo alemão é acompanhada pelos principais think tanks alemães. O influente Ifo afirmou também esta quarta-feira que é provável que a economia alemã escape à recessão, mesmo que possa ter um crescimento ligeiramente negativo neste primeiro trimestre.