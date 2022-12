Alfred E. Kahn já tinha sido avisado por Jimmy Carter, o então Presidente dos EUA: não devia usar a palavra “recessão” publicamente, porque o simples entoar dessa palavra poderia gerar na economia um efeito de profecia que se cumpre a si própria. Assim, quando este economista, que liderou a “brigada anti-inflação” criada pela Casa Branca no final dos anos 70, enfrentou um grupo de jornalistas que lhe perguntaram insistentemente se os EUA iam ter uma recessão, Kahn respeitou a ordem do Presidente e respondeu: “Estamos em risco de ter a pior banana dos últimos 45 anos“.

Correndo o risco de reforçar a tal profecia que se cumpre a si própria, o Banco Central Europeu (BCE) admitiu na semana passada que a economia europeia poderá ter uma “recessão” – definida tecnicamente como dois trimestres consecutivos de contração económica – na viragem de 2022 para 2023. A confirmar-se será, porém, uma recessão “curta e pouco profunda”, garantiu Christine Lagarde. A presidente do BCE frisou que, mesmo com esses meses mais negativos no início do ano, 2023 deverá acabar por ter um crescimento anual positivo: 0,5%.

Logo no dia seguinte, o Banco de Portugal foi mais otimista relativamente à economia nacional. Não haverá qualquer recessão técnica na viragem do ano, embora vá ser uma fase de crescimento “muito baixo”, depois do crescimento anual de 6,8% em 2022. No final do ano de 2023, Portugal pode acabar com uma expansão económica de 1,5% – o triplo dos 0,5% que o BCE prevê para a zona euro.

