Uma avioneta largou dois fardos de haxixe junto à autoestrada A26, em Ferreira do Alentejo. No local, um grupo de traficantes que aguardava num carro para recolher a droga foi perseguido pela GNR, acabando por abandonar o veículo e a droga, noticia o Jornal de Notícias. A Força Aérea intercetou a “aeronave suspeita”.

O local de descarga do material foi uma longa reta entre o nó da A2-Grândola Sul e a rotunda da Malhada Velha, com pouca vegetação e obstáculos o que permitiu o voo rasante da aeronave. O alerta às autoridades foi dado por um condutor que que passava no local e se apercebeu do lançamento dos fardos. A GNR recebeu a comunicação pouco depois das 14h00 desta terça-feira e mobilizou os meios para apanhar os destinatários da droga que viriam a fugir a pé. A Polícia Judiciária está agora a investigar para saber qual a origem da aeronave e localizar os fugitivos.

Em comunicado, a Força Aérea revelou ter intercetado a “aeronave suspeita”, tendo mesmo publicado um vídeo do momento na conta de Twitter. “Através do sistema de defesa aérea e de policiamento aéreo, detetou na tarde de ontem uma aeronave em aproximação ao espaço aéreo nacional, sem comunicações e não identificada”, pode ler-se no documento. A avioneta foi detetada “a sul do Algarve e com rumo a norte” o que levou à ativação de “uma parelha de F16M”. O aparelho voava a baixa velocidade e a baixa altitude e foi destacado um avião P-3C CUP+ da Força Aérea, o que que permitiu seguir a avioneta, monitorizá-la e informar em tempo real as autoridades em terra, explica o comunicado. A aeronave aterrou num local próximo de Ferreira do Alentejo.

