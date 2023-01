Os custos relacionados com a Jornada Mundial da Juventude continuam a ser desvendados. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, adiantou, esta quinta-feira, que o valor dos ecrãs, da iluminação e das casas de banho podem chegar aos oito milhões de euros, verba que será paga pelo Governo.

Em declarações aos jornalistas, Carlos Moedas frisou — para demonstrar a “dimensão” do evento — que “um representante do governo disse que entre casas de banho e ecrãs pode chegar aos oito milhões de euros”. O coordenador do grupo de projeto de preparação da Jornada Mundial da Juventude, José Sá Fernandes, já tinha indicado que entre o valor dos ecrãs, som, luz e casas de banho seriam estimados oito milhões de euros. Em declarações à SIC Notícias citadas pelo portal Sapo, o responsável disse que o valor era “razoável”.

A CNN Portugal refere que o Governo está disponível para pagar mais 6,5 milhões de euros pelos sistemas de áudio e vídeo e iluminação ambiente, que serão utilizados durante o evento principal da Jornada Mundial da Juventude. Como nota a estação televisiva, estes equipamentos serão de utilização única.

O concurso ainda está na fase final (não tendo nenhuma empresa ganhada a adjudicação) e conta com 60 torres multimédia com ecrãs e colunas, assim como a montagem e operacionalização dos sistemas.