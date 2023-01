O jogador do Marítimo Edgar Costa acusa o agente Miguel Pinho, diretor-executivo da Positionnumber e empresário que representa, entre outros, os internacionais Bruno Fernandes e Nuno Mendes e que tem ligações ao Benfica por via do futebol de formação, de lhe ter oferecido “30 mil” euros caso aceitasse “jogar mal” e “não rematar à baliza” no jogo que opôs a equipa insular aos encarnados a 6 de maio de 2016.

De acordo com o depoimento do jogador à procuradora Andrea Marques a que o Expresso teve acesso, Edgar Costa deslocou-se ao Pestana Casino Park, no Funchal, antes da referida partida. No hall, encontrou-se com primeiramente com um homem entre os 25 e os 30 anos, que o convidou a subir a um quarto no terceiro andar, onde estava outra pessoa mais velha. Para além da oferta dos 30 mil euros, os dois prometeram-lhe um novo contrato, mais bem remunerado, noutro clube.

O jogador do Marítimo recusou e garantiu à procuradora, que se deslocou ao Funchal propositadamente para ouvir o depoimento do futebolista, que disse que “não” à oferta, dado que queria continuar a ser “um homem livre”. Do outro lado, ainda lhe propuseram pensar “bem” — mas o futebolista continuo rejeitar.

Além disso, Edgar Costa também referiu à magistrada que “ouviu falar” que havia uma proposta do Sporting de 400 mil euros para o plantel de Marítimo, caso o Benfica perdesse. No final, os insulares perderam 2-0 contra os encarnados, apesar de Renato Sanches ter sido expulso na primeira parte. Nesse contexto, o jogador reconheceu que podia ter “feito melhor”, mas explicou as dificuldades como as normais numa partida contra um grande.

Ao Expresso, Miguel Pinho assinalou que as acusações são “descabidas e sem fundamento”. Por sua parte, o Benfica sublinhou que nunca foi confrontado com as “matérias concretas em investigação no processo em causa”.

Caso este caso chegar eventualmente a tribunal, o depoimento feito perante a procuradora pode mesmo ser utilizado. Se Edgar Costa decidir voltar com a palavra atrás, poderá incorrer num crise de falsas declarações.