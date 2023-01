Depois de o Observador ter noticiado que o altar-palco onde o Papa Francisco vai presidir às celebrações finais da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ 2023) tinha sido adjudicado pela câmara de Lisboa por 4,2 milhões de euros à construtora Mota-Engil, o presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apressou-se a responsabilizar a Igreja pelos elevados custos: “As especificações daquele palco foram definidas em reuniões que tivemos com a Jornada Mundial da Juventude, com a Igreja e com a Santa Sé.” No dia seguinte, o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, corroborou a versão, explicando que “a Fundação JMJ, em diálogo com a Santa Sé, estabeleceu um conjunto de requisitos” para o palco.

Para a câmara, o cumprimento escrupuloso destes requisitos apresentados pela Igreja Católica está na origem dos elevados custos do palco-altar. Porém, ao fim de três dias de controvérsia, a Igreja quebrou o silêncio, com o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, a assumir que só tinha sabido do valor do altar pelo Observador, a reconhecer que o preço o “magoou” e a salientar que os requisitos eram simplesmente um conjunto de indicações herdadas de outras edições, que não obrigavam a um investimento tão grande — o elevado preço deve-se, disse D. Américo Aguiar, à vontade da câmara de fazer uma estrutura para ficar para o futuro, em vez de um palco provisório. Aliás, o bispo admitiu mesmo que é preciso ditinguir o essencial do dispensável — e já anunciou que se quer reunir com as várias autoridades para tentar baixar os custos do palco.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.