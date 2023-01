A controvérsia estalou no início da semana, quando o Observador avançou que a Câmara Municipal de Lisboa adjudicou uma empreitada de 4,2 milhões de euros para a construção do altar-palco onde o Papa Francisco vai presidir às celebrações finais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), que acontece em agosto em Lisboa. A divulgação do contrato, um dos muitos adjudicados por ajuste direto ao abrigo de uma exceção à lei prevista especialmente para os projetos em torno da JMJ 2023, motivou até uma reação do Presidente da República, que ao final da tarde de terça-feira disse que queria conhecer a “razão de ser” do projeto — e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que atirou a responsabilidade pelas complexas exigências do palco para cima da Igreja Católica.

Esta quarta-feira, dois dias depois das primeiras notícias sobre o assunto, a Câmara de Lisboa chamou os jornalistas para uma conferência de imprensa no estaleiro das obras do Parque Tejo-Trancão — o enorme terreno de 100 mil hectares onde o famoso palco vai ser construído e onde são esperados cerca de 1,5 milhões de participantes nos dias 5 e 6 de agosto. O vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), explicou o que está em causa e apresentou, não só as primeiras maquetes do altar-palco, mas todo o plano de investimentos da câmara municipal para aquele que é considerado um evento “sem paralelo” na história da cidade. Aliás, o PowerPoint apresentado pelo autarca designava mesmo a JMJ 2023 como “o maior evento da história do país”.

Na conferência de imprensa, Anacoreta Correia revelou que toda a intervenção da câmara no aterro sanitário de Beirolas, onde vai nascer o Parque Intermunicipal Tejo-Trancão, vai custar cerca de 21,5 milhões de euros, entre estudos, projetos, empreitadas, fundações, infraestruturas e a construção de uma ponte pedonal sobre o rio Trancão — mas, destes, a autarquia estima que 19 milhões de euros sejam um investimento que vai ficar para o futuro da cidade de Lisboa. Concretamente sobre o altar-palco que está no centro da polémica, Anacoreta Correia defendeu a obra, apesar do elevado valor, uma vez que, com as devidas adaptações depois da JMJ 2023 (já incluídas no orçamento), o palco ficará como um equipamento municipal para a realização de grandes eventos em Lisboa — quais, ainda não se sabe.

