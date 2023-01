Nenhuma maternidade no país vai fechar definitivamente, decidiu a Direção Executiva do SNS

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) decidiu que não vai encerrar nenhuma maternidade no país, nem mesmo as seis (duas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e duas no Centro) que estavam em risco de encerrar por sugestão da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia.

O órgão executivo liderado por Fernando Araújo já tinha decidido manter abertas, em regime de fecho alternado, as maternidades de Lisboa e Vale do Tejo — incluindo as que a comissão liderada por Ayres de Campos tinha apontado como passíveis de serem encerradas na região: Vila Franca de Xira e Barreiro. Ao Observador, a Direção Executiva do SNS também já tinha avançado que não encerraria as maternidades da região Norte, nem mesmo as duas que estavam na lista em análise — Famalicão e Póvoa de Varzim.

Agora chega também a decisão sobre a região Centro: nenhuma maternidade vai fechar e mesmo as maternidades de Guarda e Castelo Branco, que a comissão de acompanhamento tinha sugerido encerrar num parecer terminado em setembro, vão continuar de portas abertas. Só há alterações no Algarve: o bloco de partos de Faro funcionará ininterruptamente, mas o de Portimão fecha portas de duas em duas semanas.

Pode consultar na infografia aqui em baixo que maternidades vão estar operacionais e quais apresentarão condicionantes em todos os fins de semana até ao fim do primeiro trimestre do ano.