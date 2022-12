As deliberações que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) publicou para determinar que maternidades se mantêm abertas e quais fecham portas no Natal e no Ano Novo também confirmam o funcionamento em rede nos hospitais de Lisboa, Setúbal e Santarém nos fins de semana do primeiro trimestre de 2023.

O plano vai ser avaliado mensalmente entre janeiro e março, mas pode continuar além do primeiro trimestre de 2023 se o caos nas urgências ficar amenizado.

A partir de 6 de janeiro, entre as 8h de sexta-feira e as 8h de segunda-feira em todas as semanas até ao fim de março, os hospitais vão funcionar em rede — alguns serviços de Urgência em Ginecologia e Obstetrícia vão manter-se em funcionamento pleno para que outros hospitais da mesma rede possam encerrar. Fernando Araújo, diretor executivo do SNS, estabeleceu cinco núcleos hospitalares que funcionarão dessa maneira.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.