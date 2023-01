Direção Executiva do SNS mantém abertas maternidades da região Norte que comissão criada por Marta Temido sugeriu encerrar

As duas últimas, que ficam na região de Lisboa e Vale do Tejo, continuarão no regime de fecho alternado com outros hospitais da região pelo menos até ao fim do primeiro trimestre do ano (e possivelmente ao longo do verão), mas o encerramento definitivo ainda está a ser avaliado. Quanto às duas maternidades da região Centro visadas pela comissão criada ainda no tempo em que Marta Temido liderava a pasta da Saúde, também ainda não há decisões finais: a Direção Executiva do SNS continua a avaliar estas situações, está a ultimar a análise dos dados e, sabe o Observador, vai comunicar a decisão final “nos próximos dias”.

Na deliberação enviada pela Direção Executiva do SNS ao Observador, Fernando Araújo determina que ambos os hospitais “vão manter atividade ininterrupta em termos de serviço de urgência de ginecologia/obstetrícia e bloco de partos, em função das condições de qualidade e segurança demonstradas, garantindo proximidade e prontidão da resposta”. Mas também dá um ano aos conselhos de administração para “assegurar o investimento em infraestruturas, reforço de profissionais e diferenciação em neonatologia”.

Em janeiro de 2024, a Direção Executiva do SNS voltará aos hospitais em causa para “avaliar a resolução dos problemas identificados”. Até lá, os conselhos de administração “têm de informar a Direção Executiva sempre que existam questões que limitem a atividade destes serviços, nomeadamente situações de contingência”.

As visitas às maternidades confirmaram que “existem aspetos a melhorar” — precisamente aqueles que a Direção Executiva do SNS pretende sondar novamente daqui a um ano —, mas “não foram identificadas questões que colocassem em causa a segurança das parturientes ou dos recém-nascidos ou a qualidade dos atos clínicos prestados”, refere o documento do organismo liderado por Fernando Araújo. Pelo contrário, a deliberação elogia o “elevado empenho da instituição nestes processos, com dedicação de equipas altamente motivadas e elevada satisfação das utentes e apoio da sociedade civil e das autarquias”.