A Iberdrola anunciou ter obtido a autorização ambiental para construir o “maior parque fotovoltaico da Europa” em Portugal. A instalação batizada de central Fernando Pessoa terá 1.200 megawatts de potência e ficará localizada no concelho de Santiago de Cacém, perto de Sines. .

O projeto será desenvolvido em parceria com a Prosolia Energy, uma promotora de centrais solares que estava desde 2020 a tentar obter a aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente. De acordo a documentação remetida à APA, esta central representa um investimento superior a mil milhões de euros.

Segundo o comunicado da Iberdrola, o projeto contempla várias medidas de proteção da biodiversidade, como o uso do terreno por pastores locais para alimentação do gado ovino, a instalação de colmeias para melhorar a estabilidade dos ecossistemas, para além da plantação ao redor da infraestrutura de árvores autóctones que irão substituir os eucaliptos que lá estão atualmente. O mesmo documento refere que a central “será um exemplo de convivência de novos empreendimentos renováveis com o património ambiental e as comunidades locais”. Os promotores comprometem-se ainda com um programa de ações socioeconómicas com medidas de formação profissional nos setores da energia e turismo, para além da entrega de energia renovável às comunidades vizinhas.

A elétrica espanhola avança que a central Fernando Pessoa ficará construída até 2025, ano a partir do qual poderá produzir energia que corresponde ao consumo de 430 mil residências, cerca do dobro da população da cidade do Porto. A ligação à rede já está contratada com a Redes Energéticas Nacionais e irá criar até 2.500 postos de trabalho durante a sua construção.

Dada a dimensão do projeto, mais de 1.200 hectares de área vedada, e as suas implicações no território, o promotor teve de refazer o estudo de impacte ambiental, na sequência de elementos pedidos pela APA. O projeto é instalado num concelho onde outra central solar de grande dimensão (embora menor) provocou uma forte contestação popular pela sua proximidade à povoação do Cercal e a unidades de turismo. A autorização ambiental a este projeto resultou na adoção por parte do promotor de um vasto conjunto de medidas de minimização de impacte ambiental, sobretudo a nível visual, e no afastamento de áreas residenciais.

A central da Prosolia/Iberdrola fica mais distante de povoações.

Citado no comunicado, o presidente executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, elogiou a colaboração das autoridades portuguesas para a aprovação deste projeto em tempo recorde. A elétrica espanhola é a responsável pela exploração do complexo hidrolétrico do Alto Tâmega, estando igualmente a desenvolver vários projetos solares em Portugal.