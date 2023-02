Em atualização

A PSP deteve, numa megaoperação, mais de 20 pessoas ligadas às claques do Benfica e do Sporting. No total, as autoridades cumprem 29 mandados de detenção e 30 mandados de buscas domiciliária, em Lisboa e na margem sul do rio Tejo.

À rádio Observador, a PSP explicou que foram detidas 26 pessoas fora de flagrante delito e uma pessoa “em flagrante delito por posse de arma de fogo”. Esta investigação começou na sequência de ocorrências reportadas em abril do ano passado e, ao longo da investigação foi possível “associar estes indivíduos a outros crimes que eles próprios foram cometendo, de abril até ao final do ano”, explicou o comissário Teixeira, da PSP.

As pessoas detidas pertencem ao movimento “Casual”, caracterizado por não pertencer a claques oficiais dos clubes e pela agressividade e ligação a crimes violentos. Aliás, de acordo com a informação avançada pela PSP em comunicado, os detidos são caracterizados pela PSP como os “elementos mais ativos e agressivos” deste movimento.

Estão, neste momento, em investigação situações “de agressões, entre grupos de adeptos e contra a polícia, crimes de roubo, dano qualificado e participação em rixa”.