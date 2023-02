Cristiano Ronaldo faz anos este domingo. O futebolista que representa o Al-Nassr está a celebrar o dia com a sua mãe.

Na fotografia publicada na página oficial de instagram de Dolores Aveiro, mãe e filho celebram com um vinho Barca Velha, da Casa Ferreirinha. A Garrafeira Nacional avalia a garrafa, da colheita de 2008, em 865 euros.

No seu 37.º aniversário, Cristiano Ronaldo foi mimado com um presente da namorada, que lhe ofereceu um Cadillac Escalade. No passado natal, Georgina voltou a apostar em carros e deu ao capitão da seleção nacional um Royce Dawn 2022.

O que será que Georgina vai oferecer desta vez a Ronaldo?