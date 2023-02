“Pelo menos 912 dos nossos cidadãos perderam a vida, 5.385 dos nossos cidadãos ficaram feridos, 2.470 pessoas foram resgatadas dos escombros. 2.818 edifícios foram destruídos.” Os números, avançados pelo Presidente turco nesta segunda-feira de manhã, mostram o nível de destruição do sismo que atingiu a Turquia e a Síria às primeiras horas do dia. O balanço, no entanto, não deverá ficar por aqui e os números deverão continuar a subir nas próximas horas: a previsão do Serviço Geológico dos EUA (USGS) é de que as vítimas mortais possam chegar aos 10 mil.

“Atualmente, 9 mil pessoas realizam trabalhos de busca e salvamento, e esse número aumenta constantemente com quem chega à área do terremoto de fora”, disse Recep Tayyip Erdogan, num comentário transmitido pela televisão. Além de ter falado ao país, o Presidente turco tem dado conta do ponto da situação na sua conta de Twitter.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.