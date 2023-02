Imagens recolhidas por telemóvel de um cidadão mostram o colapso súbito de um edifício, um dos mais de 1.700 edifícios que terão caído devido ao sismo desta madrugada.

Veja a fotogaleria com as imagens da destruição na Turquia e, também, na vizinha Síria.

O abalo ocorreu às 4h17 (1h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, com a origem a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.

Os sismos foram sentidos em várias cidades, avançou o canal de televisão turco TRT Haber. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram prédios destruídos em várias cidades do sudeste do país. Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France–Presse.

A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Em novembro, um sismo de magnitude 5,9 atingiu a província turca de Düzce, 200 quilómetros a leste de Istambul, deixando pelo menos 68 pessoas feridas.