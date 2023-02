O castelo de Gaziantep, um monumento na Turquia cuja construção se deveu ao Império Romano, sofreu graves danos devido ao sismo desta segunda-feira.

Este era o aspeto do castelo antes do sismo.

Agora, a destruição causada pelo terramoto fez colapsar grande parte da estrutura.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

“Alguns dos bastiões na zona este, sul e sudeste foram destruídas pelo terramoto”, noticia a agência noticiosa turca Anadolu, acrescentando que “os gradeamentos de ferro à volta do castelo caíram para a zona pedonal no exterior e uma parede lateral colapsou, com grandes danos em várias áreas do monumento”.

Este castelo terá sido construído há mais de 2.200 anos, entre os séculos II e IV Antes de Cristo. Ao longo do tempo, o que começou por ser uma torre defensiva cresceu e terá ganho a sua forma atual entre os anos 527 e 565 Antes de Cristo.