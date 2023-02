Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Bruxelas recebeu esta quinta-feira o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sua segunda viagem internacional desde o início da guerra. Durante a visita, marcada pelo discurso no Conselho Europeu, o líder ucraniano teve um encontro com o primeiro-ministro António Costa, que, trazendo para a capital belga um cheirinho da hospitalidade portuguesa, o presentou com uma lembrança.

À margem do Conselho Europeu, o chefe do executivo português entregou a Volodymyr Zelensky uma fotografia de um mural pintado em Kiev pelo artista Alexandre Farto – conhecido como Vhils -, que retrata Serhiy Nigoyan, o primeiro ativista morto durante a onda de protestos Maidan na Ucrânia, em 2014.

“Ofereci ao Presidente Zelensky a fotografia de uma obra de Vhils em Kiev. Trata-se de um tributo a Serhiy Nigoyan, o primeiro ativista morto nos protestos pró-europeus da Praça Maidan”, explicou António Costa numa publicação na conta oficial do Twitter. “Alexandro Farto quis homenagear as pessoas que perderam a vida pela liberdade. A solidariedade que esteve na origem desse trabalho está também presente nos dias de hoje, em que todos ambicionamos a paz na Ucrânia”, acrescentou.

Alexandre Farto quis homenagear as pessoas que perderam a vida pela liberdade. A solidariedade, que esteve na origem desse trabalho de @vhils1, está também presente nos dias de hoje em que todos ambicionamos a paz na #Ucrânia. — António Costa (@antoniocostapm) February 9, 2023

O presente foi entregue durante uma reunião com Zelensky na qual também estiveram presentes os líderes de Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta e Lituânia.

O mural foi pintado por Vhils em 2015 no Heavenly Hundred Garden, perto da Praça da Liberdade, em Kiev. “Esta foi a única forma que pude contribuir, prestando a minha homenagem aos que perderam a vida em nome da liberdade de escolher o seu próprio futuro”, escreveu na altura o artista numa publicação na conta de Instagram.

A Ucrânia foi tomada por uma gigantesca onda de protestos entre 2013 e 2014, uma revolução que ficaria conhecida como “Maidan” (nome de uma praça central da capital ucraniana que foi o palco dos protestos). As manifestações marcaram o afastamento ao regime pró-russo, levando à deposição do Presidente Viktor Yanukovich.